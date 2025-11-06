Recul des indices européens, la Banque d'Angleterre en ligne de mire

(AOF) - La publication de nombreux résultats trimestriels ce matin pèse sur les marchés européens. Teleperformance, Air France KLM, Legrand, ou encore SES reculent, leurs publications ont été mal accueillies. A l'inverse, ArcelorMittal progresse et vire en tête du CAC 40 après des comptes du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce de perspectives favorables pour l'année 2026. La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est attendue à 13h. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,52%n à 8032 points, et l'Eurostoxx 50 perd 0,06%, à 5665 points.

En Europe, l'action Commerzbank (-2,58%, à 31,70 euros) signe l'une des plus fortes baisses de l'indice Dax40, affaiblie par une performance trimestrielle mitigée. Si le bénéfice net est ressorti sous les attentes, les analystes expliquent cette déception par un taux d'imposition plus élevé. Ils jugent par ailleurs que certaines tendances opérationnelles sous-jacentes sont favorables. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est par ailleurs ressorti à 14,70%, soit 20 points de base de mieux qu'attendu.

A Paris, rangé à la dernière place de l'indice CAC 40, Legrand décroche de 9,51%, à 133,20 euros après avoir dévoilé une performance sur neuf mois ressortant sous les attentes. Le spécialiste des infrastructures électriques a toutefois confirmé ses objectifs annuels. "La société n'a pas relevé ses prévisions pour l'exercice, comme nous l'avions prévu", souligne Jefferies, toujours à l'Achat sur le dossier. La division Amérique, au coeur de la déception du jour, est "fortement exposée aux centres de données," rappelle l'analyste.

ArcelorMittal (+4,12%, à 33,83 euros) occupe à la fois la première place du CAC 40 et de l'AEX 25. Le titre du groupe sidérurgique bondit ce jeudi après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce de perspectives favorables pour l'année 2026. Oddo BHF qualifie cette performance trimestrielle de bonne qualité, soulignant que l'Ebitda ressort à 1,51 milliard de dollars, soit 3% de plus que le consensus. Toutefois, il est en repli de 19% par rapport au trimestre précédent en raison de la baisse saisonnière des expéditions d'acier en Europe.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en Allemagne a progressé de 1,3% en septembre contre une hausse de 3% attendue après un repli de 3,7% en août.

Entre juin et septembre 2025, l'emploi salarié du secteur privé diminue de 0,3 % (soit -60 600 emplois), après une hausse de 0,2 % au trimestre précédent (soit +43 400 emplois), indique l'Insee ce jeudi. Sur le trimestre, les contrats en alternance (d'apprentissage et de professionnalisation) contribuent pour environ deux tiers à la baisse de l'emploi salarié privé.

En septembre 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, l'indice des ventes de détail corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13h00.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en septembre seront publiés à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 12h, l'euro avance de 0,17% à 1,1514 dollar.