Recul des Bourses sur fond de tensions géopolitiques et de hausse des cours du pétrole

(AOF) - Dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient, les marchés européens ont fini en repli. Le CAC 40 a cédé 1,42% à 7 003,53 points, faisant basculer l’indice dans le rouge sur la semaine : -0,80%. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,48% à 4 136,12 points. A Wall Street, les indices sont en ordre dispersé vers 17h30 avec un Dow Jones en progression de 0,13% et un Nasdaq Composite perdant 0,98%.

Le risque d'un élargissement du conflit entre Israël et le Hamas inquiète les investisseurs alors que l'Etat hébreu poursuit son bombardement de Gaza. Lors de la clôture en Europe, le Baril de Brent gagne plus de 4% à 89,64 dollars. Le groupe pétrolier TotalEnergies a bénéficié de cette forte hausse des cours de l'or noir. Dans le même temps, les obligations d'Etat servent de valeur refuge : le rendement du 10 ans américain perd 6 points de base à 4,64% et son équivalent allemand, 5 points à 2,74%.

Mardi, les taux longs se sont aussi détendus grâce à des commentaires accommodants de la part de plusieurs membres de la Fed. Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, a ainsi déclaré que " la récente hausse des rendements des bons du Trésor à long terme pourrait réduire la nécessité pour la banque centrale américaine de relever de nouveau son taux d'intérêt de référence ".

Mercredi, la Fed a publié le compte rendu de sa dernière réunion qui a alimenté l'hypothèse d'une pause dans le cycle de hausse des taux. La banque centrale américaine a rappelé que l'inflation reste actuellement élevée, mais montre des signes de ralentissement. La Fed s'attend à un retour à l'objectif de 2% en 2026.

A ce propos, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 3,7% en septembre en rythme annuel contre 3,6% attendus et 3,7% en août. En France, ces prix ont baissé en septembre 2023 de 0,5% sur un mois, après une hausse de 1% en août. Ils ont augmenté de 4,9 % sur un an, selon les données de l'Insee.

Après la Fed, la BCE a aussi dévoilé hier le compte rendu de sa dernière réunion dans lequel elle justifiait le relèvement de son taux directeur le 14 septembre dernier.

La hausse a finalement été approuvée au motif que l'annonce d'une pause aurait pu signifier que la banque centrale était " plus préoccupée par l'économie et une potentielle récession que par une inflation trop élevée ".

Coté valeurs, Sartorius a affiché la plus forte baisse du SBF 120 après avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l'année 2023. Etant donné les tensions géopolitiques, Thales a continué d'être recherché.