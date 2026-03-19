Recul continu des Bourses américaines après le statu quo de la Fed
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 17:12
La décision de la Fed hier était largement anticipée dans un contexte macroéconomique particulièrement complexe. "Les légères révisions à la hausse des projections d'inflation à court terme suggèrent que les responsables de la Fed considèrent le récent choc d'offre énergétique comme largement transitoire, plutôt que comme un facteur d'inflation durable", expliquent Tiffany Wilding et Graeme Westwood, économistes pour PIMCO.
"Dans l'ensemble, la Fed a réaffirmé sa patience quant au calendrier des futures baisses de taux. La trajectoire médiane continue d'indiquer un assouplissement à terme, mais les responsables semblent privilégier l'attente d'une meilleure visibilité sur la persistance du choc pétrolier. Cette prudence reflète les incertitudes liées au conflit en Iran et aux risques pesant sur l'approvisionnement énergétique mondial, ainsi que les interrogations quant à la transmission durable de la hausse des prix du pétrole aux salaires et aux anticipations d'inflation aux États-Unis", précisent-ils.
Le gestionnaire d'investissements spécialisé dans les marchés obligataires "continue d'anticiper un statu quo monétaire sur l'essentiel de l'année 2026, avant une reprise progressive du cycle d'assouplissement vers un taux neutre légèrement supérieur à 3%".
"Lors de la conférence de presse, le président Powell a tenté de fournir des orientations prospectives (forward guidance ) mesurées et calmes, soulignant la nécessité de ne pas surréagir aux événements actuels. Il a noté qu'il est 'trop tôt pour savoir comment ceux-ci affecteront les données', tout en insistant sur l'incertitude exceptionnellement élevée. Il a plutôt mis l'accent sur le maintien de la crédibilité en matière d'inflation, notamment à travers le prisme des anticipations d'inflation", a relevé, de son côté, Max Stainton, senior global macro strategist pour Fidelity International, suite à cette décision.
Jerome Powell s'accroche à la présidence de la Fed
En outre, hier, le patron actuel de la Réserve fédérale a réaffirmé sa détermination à rester en poste. Jerome Powell a écarté tout départ avant la conclusion de l'enquête du ministère de la Justice le visant. Par ailleurs, il a ouvert la porte à une période d'intérim au-delà de son mandat si le Sénat venait à rejeter la nomination de Kevin Warsh, le successeur choisi par Donald Trump.
Sur le conflit incessant entre Washington et Téhéran, le locataire de la Maison Blanche a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si l'Iran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar, deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL). Si l'Iran "décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar", alors "les États-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant", a écrit le chef d'Etat américain sur sa plateforme Truth Social.
Le Qatar a signalé ce jeudi de nouveaux "dommages considérables" sur le complexe gazier de Ras Laffan, plus important site de GNL au monde, après une nouvelle attaque iranienne suivant celle de mercredi.
Conséquence des affrontements continus entre Américains et Iraniens, le cours du baril de Brent progresse de 1,05% à 110,80 dollars.
Micron dans le rouge
Du côté de la cote, Micron (-5,33%) recule. Le fabricant de semi-conducteurs a publié hier des résultats largement supérieurs aux attentes au second trimestre de son exercice 2025/2026. Le bénéfice par action ajusté s'élève à 12,20 USD, bien au-dessus des 9,31 USD attendus, et un chiffre d'affaires de 23,86 MdsUSD contre un consensus de 20,07 MdsUSD. Sur un an, les revenus ont quasiment triplé, contre 8,05 MdsUSD à la même période précédente. Cette dynamique est principalement liée à la demande croissante en mémoire pour les systèmes d'intelligence artificielle, notamment les processeurs graphiques de Nvidia, qui nécessitent des capacités de stockage toujours plus importantes.
Fort d'un deuxième trimestre marqué par un BPA un peu meilleur que prévu et des prises de commandes record, Accenture ( 6,12%) fait part d'un resserrement à la hausse de ses objectifs de BPA et de revenus pour l'exercice en cours. Le groupe de conseil et de technologie vise désormais un BPA ajusté de 13,65 à 13,90 USD (et non plus de 13,52 à 13,90 USD) et une croissance des revenus de 3 à 5% en monnaies locales (et non plus de 2% à 5%).
De son côté, Uber a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,25 MdUSD dans le constructeur de véhicules électriques Rivian, avec un premier apport de 300 MUSD sous réserve des autorisations réglementaires. L'accord prévoit l'achat de 10 000 versions autonomes du futur SUV électrique R2, avec une option pouvant porter ce volume à 50 000 unités. Ces véhicules seront déployés progressivement dans 25 villes aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec des premiers lancements attendus à San Francisco et Miami à partir de 2028.
Le groupe sidérurgique américain Nucor prévoit au premier trimestre 2026 un bénéfice par action dilué dans une fourchette comprise entre 2,70 et 2,80 dollars. Il est attendu en progression par rapport à la même période il y a un an : 0,77 USD.
Côté statistiques, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a continué de croître globalement, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale actuelle calculé par la Fed locale, qui est passé de 16,3 en février à 18,1 en mars, sa troisième augmentation consécutive.
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