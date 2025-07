Recul à Wall Street sur fond d'incertitudes tarifaires

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en repli dans un contexte tendu lié aux droits de douane. Donald Trump a annoncé qu'il comptait imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits canadiens à partir du 1er août, ajoutant qu'il prévoyait une missive du même ordre à l’Union européenne. Aucune statistique ne figure à l'agenda du jour. Côté valeurs, Levi Strauss grimpe après le relèvement de ses prévisions annuelles.Les actions de Nvidia ont enregistré un record en séance. Le Dow Jones a reculé de 0,63% à 44371 points et le Nasdaq de 0,22% à 20585 points.

Levi Strauss a grimpé de 11,25%, à 21,95 dollars, après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025. Malgré l'impact des droits de douane imposés par Trump, le géant américain du jean s'attend à ce que ses revenus de l'exercice en cours augmentent de 1 à 2 %, comparativement à une prévision antérieure de baisse de 1 à 2 %. Au deuxième trimestre, Levi a déclaré un bpa de 22 cents, en croissance de 37%, là où les analystes ciblaient 13 cents.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est prévue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pfizer

Pfizer et Astellas Pharma ont publié les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3. Cette dernière évaluait Xtandi, en association avec le Leuprolide et en monothérapie, chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique hormono-sensible présentant une récidive biochimique et un risque élevé de métastases. L'étude a atteint son le critère d'évaluation secondaire avec une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale.

Secteur du bitcoin

Les valeurs liées aux cryptomonnaies, à l'instar de la plate-forme d'échange Coinbase et MicroStrategy, sont attendues en hausse à Wall Street après le nouveau record enregistré par le Bitcoin. Ce dernier est monté à 118 862 dollars, bénéficiant de son institutionnalisation croissante et d'une administration Trump favorables aux cryptomonnaies. Les autres cryptomonnaies sont également bien orientées.