Records de clôture à Wall Street pour le Dow Jones et le S&P 500, le Nasdaq trébuche sur la "tech"

*

- Le Dow Jones a gagné 0,51%

*

- Le S&P 500 a pris 0,01%

*

- Le Nasdaq a cédé 0,28%

À Bourse de New York, le Dow et le S&P 500 ont terminé en hausse vendredi, tirés par les anticipations sur les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis quand le Nasdaq a clos dans le rouge, en raison de prises de bénéfices dans le secteur de la "tech" après le rallye de la veille.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,51%, ou 238,56 points, à 46.758,28 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 0,44 points, soit 0,01% à 6.715,79 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 63,54 points, soit 0,28% à 22.780,506 points.

Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,09%, le Nasdaq 1,32% et le Dow Jones 1,1%.

Le Congrès américain n'a toujours pas trouvé d'accord sur le budget, maintenant la paralysie de l'administration américaine pour un troisième jour consécutif.

Cependant, les investisseurs sont passés outre la non publication de certaines données économiques majeures pour se concentrer sur l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), qui a montré que l'indice de l'emploi dans le secteur des services s'était contracté pour le quatrième mois consécutif. Ces données renforcent la nécessité pour la Fed de baisser de nouveau ses taux d'intérêt.

"On a vraiment l'impression que la dynamique est du côté des investisseurs ces derniers jours", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement chez Edward Jones.

Il semble que "la probabilité d'une baisse des taux par la Fed ait augmenté depuis le début du shutdown", a-t-elle ajouté, estimant que cela s'expliquait peut-être par la faiblesse des chiffres de l'emploi cette semaine ou l'indice ISM des services.

Le marché est historiquement peu affecté par les "shutdown", mais certains stratèges ont déclaré qu'une fermeture plus longue pourrait créer plus d'incertitude pour les investisseurs et pour les décideurs de la Réserve fédérale.

"Le marché regarde généralement au-delà des paralysies gouvernementales car elles ne durent généralement pas longtemps et n'ont pas d'impact négatif à long terme sur l'économie", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef marchés chez Ameriprise Financial à Troy, Michigan.

"Mais plus cela dure (...) plus cela signifie que la collecte de données pour des indicateurs économiques vraiment importants pourrait être retardée, ou que cela pourrait brouiller certaines des données que nous finirons par obtenir, car les sondages n'auront pas eu lieu sur une longue période."

(Rédigé par Niket Nishant et Sukriti Gupta à Bangalore, Version française Kate Entringer)