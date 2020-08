Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Records à Wall Street pour débuter la semaine Reuters • 24/08/2020 à 16:12









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi et inscrit de nouveaux records, l'optimisme sur les progrès de la recherche médicale contre le coronavirus donnant une nouvelle raison d'espérer aux investisseurs. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 181,28 points, soit 0,65%, à 28.111,61, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,76% à 3.422,86 après un record à 3.426 et le Nasdaq Composite prend 1,16% à 11.443,31 points après un plus haut à 11.453.32. Wall Street, comme les marchés européens, salue ainsi le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) à un traitement du COVID-19 à base de plasma sanguin, même si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reste prudente sur cette voie thérapeutique. Les investisseurs ont aussi relevé les informations selon lesquelles l'administration Trump envisage une procédure accélérée d'homologation pour un candidat vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Le S&P-500, qui a dépassé pour la première fois la semaine dernière un plus haut historique remontant à février, avant la crise du coronavirus, reste sur quatre semaines consécutives de hausse et une progression cumulée de 5,65% en un mois à la clôture de vendredi. Le Nasdaq a pris pour sa part 9,15% depuis le 24 juillet. Il profite entre autres de l'envolée ininterrompue d'Apple, qui a porté la capitalisation du groupe à la pomme à plus de 2.000 milliards de dollars. Le titre Apple s'adjuge encore 2,91% en début de séance à 511,96 dollars, la plus forte hausse du Dow Jones, qui reste près de 5% en dessous de son record de février. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.15%