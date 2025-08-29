 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Record en juin pour la production de pétrole aux Etats-Unis
information fournie par AOF 29/08/2025 à 17:38

(AOF) - La production de pétrole brut aux États-Unis a atteint un niveau record en juin, a fait savoir ce vendredi l'Energy Information Administration (EIA). La production pétrolière américaine a augmenté de 133 000 barils par jour en juin, pour s'établir à 13,58 millions de barils par jour (b/j). " Compte tenu de l'efficacité des frappes ukrainiennes par drones contre les raffineries en Russie, les exportations russes de pétrole brut devraient augmenter ." explique le broker PVM.

Mais pour ce dernier, ces attaques, qui constituent un facteur clé de soutien des prix du pétrole, ne peuvent pas durer indéfiniment, et dès que les raffineries russes reprendront leur activité, les prix pourraient recommencer à baisser.

Pétrole et parapétrolier
