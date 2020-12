Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Record de patients hospitalisés pour le COVID-19 en Suède Reuters • 14/12/2020 à 17:49









STOCKHOLM, 14 décembre (Reuters) - La Suède, dont l'approche relativement accommodante de la pandémie a attiré l'attention du monde entier, a signalé lundi un record absolu du nombre de patients atteints du COVID-19 hospitalisés dans le pays, selon les calculs de la télévision suédoise. La chaîne publique Sveriges Television (SVT) a rapporté que 2.389 patients, incluant ceux en soins intensifs, recevaient un traitement hospitalier lundi, soit 65 personnes de plus qu'au plus fort de la première vague épidémique le 20 avril dernier. SVT a toutefois précisé que trois des 21 régions suédoises n'avaient pas mis à jour lundi leurs statistiques et qu'elle avait donc utilisé les derniers chiffres communiqués des territoires en question. Le Conseil national suédois de la santé et du bien-être chargé de compiler les statistiques sanitaires n'a pas pu immédiatement confirmer les calculs de la chaîne de télévision. Contrairement à la plupart des pays européens, la Suède a choisi de ne pas confiner ses habitants pour s'appuyer sur leur responsabilité individuelle. Son taux de mortalité est beaucoup plus élevé que celui de ses voisins nordiques mais est notamment plus faible qu'en Espagne ou en Grande-Bretagne. (Johan Ahlander ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

