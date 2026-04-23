Reclassement du cannabis aux Etats-Unis : les valeurs du secteur s'envolent en Bourse
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 15:39
Le ministère de la Justice a indiqué, dans un communiqué, le classement immédiat en catégorie III des produits contenant du cannabis approuvés par la FDA, ainsi que de ceux encadrés par une licence d'Etat pour un usage médical. Parallèlement, une audience accélérée est prévue en juin afin d'examiner la possibilité d'un reclassement officiel du cannabis en catégorie I au niveau fédéral.
"Ensemble, ces mesures apportent une clarté immédiate et à long terme aux chercheurs, aux patients et aux prestataires de soins, tout en maintenant des contrôles fédéraux stricts contre le trafic illicite de drogues", a souligné le ministère de la Justice.
A la suite de cette annonce, les principaux acteurs du secteur ont nettement progressé dès l'ouverture de Wall Street. Parmi les sociétés qui en bénéficient figurent Tilray Brands, en hausse de près de 10%, Innovative Industrial Properties, qui gagne environ 3%, ainsi que High Tide, en progression de presque 8%.
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