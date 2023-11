Reclaim Finance et 60 personnalités écrivent à Elisabeth Borne pour un label ISR sans fossiles

L’ONG Reclaim Finance adresse une lettre à Elisabeth Borne , co-signée par 60 personnalités, pour que le futur label ISR exclue les entreprises qui développent des nouveaux projets d’énergies fossiles. La Première ministre et le ministère des Finances doivent achever les derniers arbitrages du référentiel d’ici à la fin de l’année . Le sujet des exclusions climatiques reste en suspens. Le comité du label ISR proposait d’écarter les entreprises impliquées dans les fossiles non conventionnels. Un critère « déjà minimaliste » pour Reclaim Finance qui s’inquiète d’un « éventuel arbitrage moins-disant ».

Pour les signataires de la lettre, les exclusions doivent s’appliquer « aux entreprises qui rehaussent leurs objectifs de croissance de leur production d’hydrocarbures, développent de nouveaux projets d’exploration-production de pétrole et de gaz, et maintiennent la majorité de leurs investissements dans le développement des énergies fossiles », en rappelant que le consensus scientifique considère comme impératif « de cesser le développement de nouveaux projets d’énergies fossiles pour avoir une chance de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ». À défaut, le label ISR « cautionnerait des stratégies de greenwashing et la perpétuation des énergies fossiles » et lui ferait perdre sa crédibilité.

La lettre de Reclaim Finance est soutenue par Jean-Marc Jancovici, co-fondateur et associé de Carbone 4, Jean Jouzel, climatologue, Pascal Demurger, co-Président du Mouvement Impact France, ou encore Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France. Les ONG et associations (Finance Watch, Greenpeace, UFC-Que Choisir, Oxfam France, WWF France…) et le monde académique (Anna Creti, professeur d’économie à Paris Dauphine, Ulrich Hege, professeur à Toulouse School of Economics, Anne Frisch, professeur-Associée à HEC Paris) sont également représentés. Les associations d’investisseurs responsables ont répondu présent, Grégoire Cousté au nom du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et Olivia Blanchard pour les Acteurs de la finance responsable (AFR). Quelques investisseurs co-signent directement la lettre, à savoir Jean-Guillaume Peladan, directeur de la stratégie environnement de Sycomore AM, Claire Berthier pour Trusteam Finance et Philippe Sebag, président de la Préfon.

Thibaud Vadjoux