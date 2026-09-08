Reckitt poursuit son redressement, Bernstein optimiste sur la croissance

(Zonebourse.com) - L'action Reckitt poursuit son redressement mardi, les analystes de Bernstein se montrant optimistes sur la croissance du fabricant de produits de grande consommation et jugeant opportun d'investir dans la valeur après sa récente sous-performance.

Vers 10h30 (heure de Londres), le titre avance de 0,8% à 5 132 pence, à contre-tendance de l'indice FTSE 100 qui perd autour de 0,4% au même moment.

Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Bernstein disent faire de Reckitt leur "meilleure idée" d'investissement au sein du secteur européen des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien (HPC) pour la seconde partie de l'exercice.

Le bureau d'études explique voir un cocktail séduisant de fondamentaux en amélioration, d'options stratégiques au niveau du portefeuille de produits ainsi qu'une valorisation qui intègre encore des perspectives bien inférieures à ce que Reckitt devrait, selon lui, afficher au cours des prochaines années.

Un groupe transformé, des changements encore à venir

De son point de vue, Reckitt est l'une des valeurs les plus controversées du secteur des biens de consommation de base en Europe au vu de sa nette sous-performance sur la décennie écoulée, qui l'a vu s'éloigner de la nécessité de maintenir une croissance organique durable, indispensable au sein du secteur.

Mais d'après Bernstein, les investisseurs restent trop focalisés sur le Reckitt d'hier plutôt que sur celui d'aujourd'hui, devenu une entreprise nettement plus attractive suite à la cession de sa division Essential Home (produits d'entretien de base), qui lui permet de se focaliser sur un portefeuille recentré autour de la santé et l'hygiène avec des marques leaders.

"Nous pensons que Reckitt ne peut plus être valorisé sur la base d'une croissance à long terme d'environ 2,5%, comme l'implique son cours de Bourse actuel", estiment les analystes, qui renouvellent leur opinion surperformance et leur objectif de cours de 7 500 pence sur le titre.

Reckitt a rebondi de 14% ces trois derniers mois, mais accuse un repli de 17% cette année.

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