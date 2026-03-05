 Aller au contenu principal
Reckitt dépasse le consensus au 4ème trimestre, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 13:01

Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt a publié jeudi une croissance de ses ventes trimestrielles supérieure aux attentes, portée par la hausse de ses prix et le dynamisme de son activité dans les pays émergents, qui restent toujours son principal moteur de sa croissance.

Pénalisé par des prévisions 2026 jugées décevantes, le titre perdait cependant 4,5% jeudi matin la Bourse de Londres, signant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 ( 0,3%) et l'une des plus mauvaises performances de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 ( 0,3%).

Sur son périmètre de coeur ( core ) - qui exclut les activités non poursuivies dans la nutrition infantile et les produits d'entretien pour la maison dits "essentiels" - l'entreprise a enregistré une hausse de 5,9% de ses ventes à périmètre comparable au cours du 4ème trimestre.

Les analystes tablaient, eux, sur une progression de 4,9%.

Le chiffre d'affaires total sur les trois derniers mois de l'année s'est établi à 3,61 milliards de livres, ce qui correspond à une croissance organique de 5,4% au niveau de l'ensemble du groupe et à une hausse de 1,9% en données publiées.

Dans leurs notes de réaction, les analystes mettent cependant en évidence les performances contrastées du fabricant, entre autres, de l'antidouleur Nurofen, des pastilles Strepsils, du désinfectant Lysol et des préservatifs Durex.

Au sein du périmètre core , les ventes en volume n'ont en effet augmenté que de 0,7%, ce qui a cependant été plus que compensé par une évolution particulièrement positive des prix dans leur ensemble ( 5,2%).

Autre motif de prudence selon les professionnels, l'activité a encore été soutenue pour l'essentiel par les marchés émergents, avec une croissance organique de 17,2%, qui a permis de plus que contrebalancer la faiblesse de l'Europe (-4,5%) et les résultats plutôt décevants de l'Amérique du Nord.

Pour 2026, le groupe indique viser des ventes à périmètre comparable en progression de 4% à 5% sur son nouveau périmètre stratégique ( core ), une prévision globalement en ligne avec les attentes ( 4,2%) mais qui fait cependant apparaître un ralentissement par rapport à la croissance organique de 5,2% enregistrée en 2025.

