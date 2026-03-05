Reckitt dépasse le consensus au 4ème trimestre, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 13:01
Pénalisé par des prévisions 2026 jugées décevantes, le titre perdait cependant 4,5% jeudi matin la Bourse de Londres, signant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 ( 0,3%) et l'une des plus mauvaises performances de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 ( 0,3%).
Sur son périmètre de coeur ( core ) - qui exclut les activités non poursuivies dans la nutrition infantile et les produits d'entretien pour la maison dits "essentiels" - l'entreprise a enregistré une hausse de 5,9% de ses ventes à périmètre comparable au cours du 4ème trimestre.
Les analystes tablaient, eux, sur une progression de 4,9%.
Le chiffre d'affaires total sur les trois derniers mois de l'année s'est établi à 3,61 milliards de livres, ce qui correspond à une croissance organique de 5,4% au niveau de l'ensemble du groupe et à une hausse de 1,9% en données publiées.
Dans leurs notes de réaction, les analystes mettent cependant en évidence les performances contrastées du fabricant, entre autres, de l'antidouleur Nurofen, des pastilles Strepsils, du désinfectant Lysol et des préservatifs Durex.
Au sein du périmètre core , les ventes en volume n'ont en effet augmenté que de 0,7%, ce qui a cependant été plus que compensé par une évolution particulièrement positive des prix dans leur ensemble ( 5,2%).
Autre motif de prudence selon les professionnels, l'activité a encore été soutenue pour l'essentiel par les marchés émergents, avec une croissance organique de 17,2%, qui a permis de plus que contrebalancer la faiblesse de l'Europe (-4,5%) et les résultats plutôt décevants de l'Amérique du Nord.
Pour 2026, le groupe indique viser des ventes à périmètre comparable en progression de 4% à 5% sur son nouveau périmètre stratégique ( core ), une prévision globalement en ligne avec les attentes ( 4,2%) mais qui fait cependant apparaître un ralentissement par rapport à la croissance organique de 5,2% enregistrée en 2025.
Valeurs associées
|5 684,000 GBX
|LSE
|-6,05%
A lire aussi
-
Le groupe italien Prada a résisté à la baisse du marché du luxe en 2025 en continuant à faire augmenter son chiffre d'affaires (+5% sur un an), à 5,7 milliards d'euros, notamment grâce à sa marque Miu Miu. Le bénéfice net de la maison de mode milanaise est resté ... Lire la suite
-
Le groupe espagnol de prêt-à-porter Mango a annoncé jeudi avoir engrangé un bénéfice et un chiffre d'affaires records en 2025, premier exercice complet sans son fondateur historique, Isak Andic, décédé en décembre 2024 lors d'une randonnée. L'enseigne catalane, ... Lire la suite
-
Un jeune Syrien a été condamné jeudi à 13 ans de prison pour avoir poignardé un touriste par conviction islamiste et antisémite devant le Mémorial de l'Holocauste à Berlin. Cette agression était survenue deux jours avant les élections législatives allemandes en ... Lire la suite
-
Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama du 5 mars 2026, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la publication des résultats 2025, les commandes de Rafale et les livraisons ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer