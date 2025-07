Reckitt: cession de la branche de produits d'entretien de la maison information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:32









(Zonebourse.com) - Reckitt Benckiser a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de céder son activité de produits d'entretien de la maison 'Essential Home' au fonds d'investissement Advent International sur la base d'une valeur d'entreprise pouvant atteindre 4,8 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le groupe britannique de produits de consommation courante précise qu'il conservera une participation de 30% dans l'entité, ce qui lui permettra de profiter des projets de création de valeur portés par Advent.



La branche 'Essential Home' - qui regroupe entre autres les parfums d'intérieur Air Wick, l'anti-calcaire Calgon et la lessive Woolite - a réalisé l'an dernier des ventes de quelque deux milliards de livres, soit 14% du chiffre d'affaires du groupe, via plus de 75 marques présentes dans 70 pays.



'Les termes de l'accord ne sont pas fantastiques, mais nous ne pensons pas que cela importe tant que ça', commentent ce matin les analystes de RBC, qui indiquent qu'ils évaluaient plutôt la valeur de la division autour de 5,8 milliards de dollars.



'Cela va renforcer la crédibilité de l'équipe de direction, sur laquelle reposait de grands espoirs en vue de la finalisation de l'opération, ce qui va permettre aux investisseurs de se focaliser sur les métiers de coeur de Reckitt', ajoute le broker canadien.



Dans le cadre de sa récente réorientation stratégique, Reckitt souhaite en effet se concentrer sur ses 11 marques les plus puissantes, dont Nurofen, Durex et Veet, qui affichent une croissance plus importante et des marges plus élevées.



Suite à cette transaction, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année, le groupe prévoit de reverser à ses actionnaires un montant d'environ 2,2 milliards de dollars sous la forme d'un dividende exceptionnel qui viendra s'ajouter au programme de rachat d'actions en cours.



A la Bourse de Londres, l'action RB progressait de 2,3%, ce qui porte à plus de 6% ses gains depuis le début de l'année.





