 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reckitt cède ses produits d'hygiène en Russie, le marché soulagé
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 09:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Reckitt Benckiser a annoncé vendredi la cession de ses activités de produits d'hygiène en Russie à Arnest, un groupe industriel local, une opération qui était accueillie favorablement mais sans grand entrain à la Bourse de Londres.

Dans un bref communiqué, le fabricant britannique de produits de grande consommation indique que la finalisation de la vente de ce périmètre, qui a représenté autour de 1% de son chiffre d'affaires net l'an dernier, devrait intervenir dans le courant du 2e semestre.

Le groupe, qui détient notamment les marques Lysol, Air Wick et Calgon, ainsi que les pastilles Strepsils, précise qu'il conservera ses métiers en lien avec la santé grand public dans le pays.

Il explique que l'actif vendu est majoritairement constitué de liquidités (cash) qui étaient jusqu'ici restreintes en raison de la réglementation financière.

Un poids en moins sur les épaules

Avec le durcissement des sanctions internationales, l'activité de la branche d'hygiène s'est effondrée en Russie au cours du 1er trimestre. D'après les calculs de Reckitt, ce facteur a fait perdre 2 points de croissance à l'ensemble de sa division des marchés émergents sur la période.

Pour les analystes de RBC, cette vente constitue une purge nécessaire qui permet de retirer une épine du pied de Reckitt en se débarrassant d'un actif toxique qui créait de l'incertitude.

Le courtier canadien va même jusqu'à attribuer la chute de 5% du cours de Bourse de Reckitt le 22 avril dernier, jour de la publication des résultats du 1er trimestre, à cette mauvaise surprise.

Au niveau comptable, le groupe a prévu d'enregistrer une perte nette après impôts de 175 millions de livres dans ses résultats annuels 2026 afin d'acter la vente de sa filiale à un prix dérisoire et l'abandon de ses liquidités bloquées en Russie.

Sur le FTSE 100, ces nouvelles provoquaient une réaction limitée du cours de Reckitt, qui grignotait 0,1% dans les tout premiers échanges. Le titre perd plus de 20% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RECKITT BEN
4 963,000 GBX LSE +0,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank