Reckitt: C.A. inférieur aux attentes, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Reckitt, le fabricant britannique de produits de grande consommation, perd plus de 5% mercredi en Bourse de Londres après avoir fait état d'une croissance organique moins forte que prévu au 1er trimestre.



Le fabricant de produits de santé, d'hygiène et de nutrition a enregistré une progression de 1,1% de ses ventes à périmètre comparable sur les trois premiers mois de l'année, alors que le consensus visait une hausse de 1,6%.



En excluant l'activité de produits de nettoyage pour la maison 'Essential Home' et la branche de nutrition Mead Johnson, toutes deux en cours de scission, les ventes comparables ont augmenté de 3,1%.



'La faiblesse des performances de la division Essential Home nous conduit néanmoins à nous interroger sur la capacité du groupe à attirer d'éventuels repreneurs', soulignent les analystes de RBC.



Reckitt, qui cherche à se concentrer sur ses marques les plus fortes comme Finish, Nurofen ou Vanish, a confirmé tabler pour 2025 sur une hausse comprise entre 3% et 4% de son chiffre d'affaires comparable, contre un consensus de 3,7%.



Le titre Reckitt perdait plus de 5% à la suite de ces résultats, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres et de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.





