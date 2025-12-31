Reckitt Benckiser a finalisé la cession d'Essential Home à Advent
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 12:46
Reckitt conserve une participation dans Essential Home via une participation de 30 % dans le véhicule d'acquisition d'Advent.
Reckitt prévoit de restituer le capital excédentaire issu de la cession aux actionnaires. Une circulaire et un avis d'assemblée générale détaillant le dividende spécial proposé d'environ 2,2 milliards de dollars US et la consolidation d'actions associée devraient être publiés aux alentours du 7 janvier 2026.
Ce rendement s'ajoute au programme de rachat d'actions en cours de Reckitt et à la politique de dividendes ordinaires.
Kris Licht, directeur général de Reckitt, a déclaré : " L'achèvement de la cession d'Essential Home constitue une avancée majeure dans notre stratégie, faisant de Reckitt une entreprise de santé et d'hygiène grand public de classe mondiale plus simple, plus efficace, centrée sur un portefeuille principal de Powerbrands à forte croissance et à forte marge. "
Valeurs associées
|117,525 GBX
|LSE
|-98,19%
|6 010,000 GBX
|LSE
|-0,03%
