 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reckitt Benckiser a finalisé la cession d'Essential Home à Advent
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 12:46

Reckitt Benckiser a finalisé la cession de son activité Essential Home à Advent International le 31 décembre 2025.

Reckitt conserve une participation dans Essential Home via une participation de 30 % dans le véhicule d'acquisition d'Advent.

Reckitt prévoit de restituer le capital excédentaire issu de la cession aux actionnaires. Une circulaire et un avis d'assemblée générale détaillant le dividende spécial proposé d'environ 2,2 milliards de dollars US et la consolidation d'actions associée devraient être publiés aux alentours du 7 janvier 2026.

Ce rendement s'ajoute au programme de rachat d'actions en cours de Reckitt et à la politique de dividendes ordinaires.

Kris Licht, directeur général de Reckitt, a déclaré : " L'achèvement de la cession d'Essential Home constitue une avancée majeure dans notre stratégie, faisant de Reckitt une entreprise de santé et d'hygiène grand public de classe mondiale plus simple, plus efficace, centrée sur un portefeuille principal de Powerbrands à forte croissance et à forte marge. "

Valeurs associées

RECKITT BENCK GR
117,525 GBX LSE -98,19%
RECKITT BENCK GR
6 010,000 GBX LSE -0,03%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le « feu d'artifice familial » illumine l'Opéra et le pont du port de Sydney trois heures avant le spectacle principal, à minuit à Sydney, le soir du Nouvel An, le 31 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Le monde dit adieu à 2025, année d'une trêve précaire à Gaza et du retour de Trump
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:56 

    Les premières célébrations du nouvel an ont eu lieu mercredi dans les pays du Pacifique, tournant la page d'une année 2025 marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour arrêter la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

  • Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )
    Disparition d'Évelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!", à 74 ans
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:24 

    Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank