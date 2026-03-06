RÉCAPITULATIF 1-Ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis en février ; le taux de chômage devrait rester stable à 4,3%

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est probablement ralentie en février, les embauches dans le secteur de la santé devant revenir à la normale après une augmentation considérable en janvier, mais le taux de chômage devrait être resté stable à 4,3 %. Le rapport sur l'emploi du département du Travail, très surveillé, devrait présenter vendredi une image de stabilité du marché du travail, après avoir trébuché en 2025 en raison de ce que les économistes ont qualifié d'incertitude découlant des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump. Cela renforcerait l'opinion des économistes selon laquelle la Réserve fédérale n'est pas pressée de recommencer à réduire les taux d'intérêt, d'autant plus que la guerre au Moyen-Orient menace d'attiser l'inflation.

Les prix de détail de l'essence ont augmenté de plus de 20 cents le gallon depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques aériennes contre l'Iran le week-end dernier, selon les données du groupe de défense des automobilistes AAA, ce qui pourrait laisser aux consommateurs moins d'argent à dépenser pour d'autres biens et services.

Téhéran a riposté, élargissant une guerre qui, selon les analystes, se transformait en un conflit régional plus vaste. Les économistes considèrent qu'une guerre prolongée présente un risque de détérioration du marché du travail. Le conflit provoque la volatilité des marchés boursiers, ce qui, selon les économistes, pourrait inciter les ménages à revenu élevé, qui sont les principaux moteurs de l'économie grâce aux dépenses de consommation, à réduire leurs dépenses.

"Le marché de l'emploi est solide, mais il n'est pas aussi bon qu'en 2023 et 2024", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial. "La guerre ne fait que créer une incertitude supplémentaire, les entreprises sont déjà prudentes, et peut-être qu'elles le deviendront encore plus. L'économie est vulnérable."

Les effectifs non agricoles ont probablement augmenté de 59 000 emplois le mois dernier, après avoir progressé de 130 000 en janvier, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes. Les estimations allaient d'une perte de 9 000 emplois à une augmentation de 125 000 postes. Outre la récupération dans le secteur de la santé, une grève de 31 000 travailleurs du secteur de la santé en Californie et à Hawaï pourrait également peser sur la masse salariale.

Les effectifs du secteur de la santé ont augmenté de 82 000 postes en janvier, soit plus du double de la moyenne mensuelle de 33 000 en 2025. Les économistes ont attribué cette augmentation anormale au modèle "naissance et décès", que le Bureau of Labor Statistics utilise pour estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné.

Le BLS a mis à jour ce modèle avec le rapport sur l'emploi de janvier. Les économistes ont estimé que cela avait permis d'ajouter 70 000 emplois à la masse salariale de janvier. Les rigueurs de l'hiver pourraient également peser sur les effectifs.

"Notre projection d'une croissance lente de l'emploi n'est pas le signe d'un ralentissement économique, mais reflète plutôt les effets ponctuels anticipés des conditions météorologiques qui ralentissent les salaires dans le secteur de la construction et une certaine récupération dans le secteur des soins de santé", a déclaré Michael Gapen, économiste en chef chez Morgan Stanley.

DE NOUVEAUX CONTRÔLES DE LA POPULATION SERONT INTRODUITS

Le BLS publiera de nouvelles données démographiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière. Les économistes s'attendaient à ce que ces données montrent que l'offre de main-d'œuvre avait été surestimée en 2025, dans un contexte de répression de l'immigration par l'administration Trump. La réduction de l'offre de main-d'œuvre a également été rendue responsable du ralentissement du marché du travail.

Le mois dernier, le Census Bureau a estimé que la population du pays n'avait augmenté que de 1,8 million de personnes, soit 0,5 %, pour atteindre 341,8 millions d'habitants au cours de l'année qui s'achèvera en juin 2025.

"Les données actualisées du Bureau du recensement, qui alimentent les estimations du BLS, suggèrent que ce dernier surestime la croissance démographique depuis la fin de l'année 2024", a déclaré James Egelhof, économiste en chef pour les États-Unis chez BNP Paribas Securities.

"Nous estimons que la population âgée de 16 ans et plus sera révisée à la baisse d'environ 590 000 personnes dans les données actualisées de janvier, et que la population active sera révisée à la baisse d'environ 370 000 personnes, avec une réduction similaire du niveau d'emploi de l'enquête sur les ménages."

M. Egelhof a déclaré qu'en utilisant une série expérimentale du BLS qui tient compte des contrôles démographiques et de l'immigration passés, et en incorporant le dernier millésime des données du Bureau du recensement, BNP Paribas Securities a estimé que la population active n'avait augmenté que de 900 000 en 2025 et s'attendait à une croissance globale de la population active bien inférieure à 500 000 en 2026.

Les contrôles démographiques n'auront un impact que sur les données de l'enquête auprès des ménages de janvier. Cela signifie que les niveaux d'emploi, de chômage et de population active des ménages, entre autres, ne seront pas directement comparables d'un mois sur l'autre.

"La bonne nouvelle est que les ratios clés, le taux de chômage et le taux de participation à la population active sont généralement peu affectés", a déclaré Shruti Mishra, économiste chez Bank of America Securities. "L'année dernière, le contrôle de la population a ajouté un dixième aux deux, et cette année, le risque est que les nouveaux contrôles faussent ces ratios légèrement à la baisse."

Les économistes prévoient que les contrôles démographiques montreront probablement que l'économie doit créer moins de 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ils estiment toutefois que le taux de chômage risque de remonter à 4,4 % en février, mais que cela ne serait pas un signe inquiétant. La banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion des 17 et 18 mars. La hausse des prix du pétrole brut a renforcé les craintes que les pressions inflationnistes ne maintiennent la Fed dans une position de fermeté.

"Le taux de chômage reste historiquement bas et se situe à peu près au niveau où la Fed pense qu'il devrait être à plus long terme", a déclaré Gus Faucher de PNC Financial. "Si nous voyons le taux de chômage commencer à s'envoler vers le haut, pour atteindre 4,6 %, alors je commencerai à m'inquiéter un peu plus."