RÉCAPITULATIF 1-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en février
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en février en raison de la hausse du prix de l'essence en prévision de l'escalade de la guerre au Moyen-Orient , et avec le conflit qui fait grimper les prix du pétrole, une nouvelle hausse de l'inflation est attendue en mars.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,2 % en janvier, a déclaré mercredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,3 %. Les prix de l'essence dans le rapport de l'IPC ont baissé pendant deux mois consécutifs.

Les prix à la pompe ont bondi de plus de 18 % pour atteindre 3,54 dollars le gallon depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran à la fin du mois de février, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA.

Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril, avant de reculer mardi après que le président Donald Trump a déclaré que la guerre pourrait bientôt prendre fin. L'IPC a également augmenté en raison de la répercussion continue, mais échelonnée, des droits de douane considérables imposés par Trump , qu'il a appliqués en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale et qui a depuis été invalidée par la Cour suprême des États-Unis .

Au cours des 12 mois écoulés jusqu'en février, l'IPC a progressé de 2,4 % , ce qui correspond à l'augmentation de janvier et reflète l'abandon des chiffres élevés de l'année dernière dans le calcul.

La Réserve fédérale suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 % et devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.

Bien que les entreprises aient absorbé une grande partie des taxes à l'importation, les économistes ont déclaré qu'il était peu probable qu'elles continuent à le faire, citant entre autres les relevés toujours plus élevés des coûts des intrants dans les enquêtes de l'Institute for Supply Management (Institut de gestion des approvisionnements). M. Trump a réagi à l'arrêt de la Cour suprême en imposant des droits de douane mondiaux de 10 %, qu'il a déclaré vouloir porter à 15 %.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l 'IPC a augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,3 % en janvier. L'inflation de l'IPC de base a été freinée par une baisse des prix des véhicules automobiles d'occasion, ainsi que par de plus faibles augmentations des loyers.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en février, l'IPC de base a augmenté de 2,5 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en janvier, reflétant également des effets de base favorables.

Les économistes ont déclaré qu'il était peu probable que l'inflation de base de l'IPC se traduise par une hausse modérée de l'inflation de base de l'indice PCE en février, en raison de pondérations différentes et de la force inattendue des prix des services dans le rapport de janvier sur l'indice des prix à la production .

Les données retardées de l'indice des prix PCE de janvier, attendues vendredi, devraient montrer une solide augmentation de l'inflation de base. Les données sur l'inflation PCE de février seront publiées le 9 avril.

