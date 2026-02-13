RÉCAPITULATIF 1-Les hausses de prix de début d'année devraient faire progresser l'inflation mensuelle à la consommation aux États-Unis en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice des prix à la consommation devrait avoir augmenté de 0,3% en janvier

L'IPC hors alimentation et énergie devrait avoir augmenté de 0,3%

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont probablement maintenu un rythme de hausse soutenu en janvier, les entreprises ayant augmenté leurs prix en début d'année, ce qui, associé à la stabilisation du marché du travail, pourrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

La hausse anticipée de l'indice des prix à la consommation refléterait également la poursuite de la répercussion des vastes tarifs douaniers du président Donald Trump, selon les économistes. Le rapport sur l'inflation à la consommation du département du Travail, attendu vendredi, suivrait les annonces de cette semaine concernant une accélération de la croissance de l'emploi en janvier et une baisse du taux de chômage à 4,3 % contre 4,4 % en décembre.

"Les entreprises ont tendance à augmenter leurs prix en début d'année, après les fêtes de fin d'année", a déclaré Diego Anzoategui, économiste chez Morgan Stanley. "Les facteurs saisonniers n'éliminent pas complètement cette tendance, de sorte que les chiffres de l'inflation corrigés des variations saisonnières tendent à être plus élevés que pendant le reste de l'année."

L'IPC a probablement augmenté de 0,3 % après une hausse similaire en décembre, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes. Les estimations allaient d'un gain de 0,1 % à une hausse de 0,4 %. Avec le rapport de janvier sur l'IPC, le Bureau des statistiques du travail du département du Travail publiera des facteurs d'ajustement saisonnier recalculés pour refléter les mouvements de prix de 2025. Cela pourrait entraîner des révisions des indices corrigés des variations saisonnières pour les cinq dernières années.

Les économistes ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la mise à jour des facteurs saisonniers, le modèle utilisé par le BLS pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, résolve l'effet dit "de janvier". Les chiffres de l'IPC ont dépassé les attentes chaque année en janvier.

Le rapport a été légèrement retardé par la fermeture du gouvernement fédéral pendant trois jours la semaine dernière. L'année dernière, une fermeture plus longue avait empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, entraînant une volatilité des données de l'IPC. Les économistes s'attendaient à ce que cette volatilité s'estompe dans le rapport de janvier.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC devrait avoir progressé de 2,5 %. Le ralentissement attendu du taux d'inflation en glissement annuel, qui était de 2,7 % en décembre, s'expliquerait principalement par le fait que les chiffres plus élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul. La banque centrale américaine suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Les deux mesures sont largement supérieures à l'objectif. Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Les prix des denrées alimentaires ont probablement continué à augmenter en janvier après avoir bondi de 0,7 % en décembre, ce que certains économistes attribuent au fait que les prix n'ont pas été relevés pendant la fermeture la plus longue de l'histoire de l'année dernière. Les mesures prises par l'administration Trump pour réduire les droits de douane sur certains produits alimentaires importés, notamment les légumes et les bananes, sont susceptibles d'atténuer les pressions sur les prix des denrées alimentaires, ont déclaré les économistes.

Certains ont également noté que les mesures de répression de la Maison Blanche en matière d'immigration avaient évité les travailleurs agricoles sans papiers, en particulier dans les États dirigés par les républicains comme le Texas et la Floride, évitant ainsi de graves pénuries de main-d'œuvre qui auraient fait grimper les prix des denrées alimentaires.

LES CENTRES DE DONNÉES FONT GRIMPER LES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

"Alors que de nombreux travailleurs migrants ont probablement quitté leur pays par crainte d'être expulsés et que le flux de nouveaux travailleurs a fortement ralenti, les politiques d'immigration n'ont pas eu autant d'impact sur la main-d'œuvre agricole que beaucoup l'avaient craint", a déclaré Dean Baker, chercheur principal au Centre de recherche économique et politique (Center for Economic and Policy Research).

Bien que les prix de l'essence aient probablement baissé, le coût de l'électricité devrait avoir augmenté en raison de la forte demande des centres de données pour alimenter l'intelligence artificielle.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC devrait avoir augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,2 % en décembre. Les économistes s'attendent à ce que les hausses de prix ponctuelles du début de l'année soient évidentes dans les catégories des médicaments sur ordonnance et de l'assurance automobile, entre autres.

Ils s'attendaient également à ce que la répercussion des droits de douane persiste pour des biens tels que les loisirs, l'habillement et l'ameublement.

"La demande restant ferme, nous ne voyons pas de raison impérieuse pour que les entreprises cessent de répercuter les coûts des droits de douane sur les consommateurs, 40 % seulement de l'augmentation des coûts étant récupérés", a déclaré Andy Schneider, économiste principal pour les États-Unis chez BNP Paribas.

Les composantes de l'inflation des services devraient afficher des résultats mitigés, certains économistes prévoyant une modération du rythme des augmentations des prix des chambres d'hôtel et de motel ainsi que des tarifs aériens après leur montée en flèche en décembre.

Les loyers et les coûts des soins de santé devraient avoir maintenu le même rythme de gains solides en janvier.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC de base devrait avoir augmenté de 2,5 % après avoir progressé de 2,6 % en décembre. Cela refléterait également le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul.

"Gardant à l'esprit les indications selon lesquelles les coûts supplémentaires liés aux tarifs douaniers seront répercutés sur les consommateurs cette année, ainsi que la répercussion potentielle de l'affaiblissement soutenu du dollar américain pondéré par le commerce au cours de l'année écoulée, nous continuons de nous attendre à ce que l'inflation ré-accélère pendant un certain temps cette année", ont écrit les économistes de JPMorgan dans une note.