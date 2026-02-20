 Aller au contenu principal
RÉCAPITULATIF 1-La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre en raison des perturbations liées à la fermeture du gouvernement l'année dernière et d'une modération des dépenses de consommation, mais les réductions d'impôts et les investissements dans l'intelligence artificielle devraient soutenir l'activité cette année.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 1,4 % au dernier trimestre, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans son estimation anticipée du PIB du quatrième trimestre vendredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse du PIB de 3,0 %. L'enquête a toutefois été réalisée avant la publication, jeudi, de données montrant que le déficit commercial s'est creusé pour atteindre son plus haut niveau depuis cinq mois en décembre.

L'économie a progressé à un rythme de 4,4 % au troisième trimestre. Le Congressional Budget Office (CBO), organisme non partisan, a estimé que la fermeture du gouvernement réduirait le PIB du quatrième trimestre de 1,5 point de pourcentage en raison de la diminution des services fournis par les fonctionnaires fédéraux, de la baisse des dépenses fédérales en biens et services et d'une réduction temporaire des prestations du Supplemental Nutrition Assistance Program (programme d'aide nutritionnelle supplémentaire).

Le CBO prévoit que la majeure partie de la production perdue sera finalement récupérée, mais qu'entre 7 et 14 milliards de dollars ne le seront pas.

Avant la publication du rapport, le président Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que le "Shutdown a coûté aux États-Unis au moins deux points de PIB. C'est pourquoi ils recommencent, sous une forme réduite. Pas de fermeture! Et aussi, des taux d'intérêt plus bas"

Le rapport, qui a été retardé par la fermeture record du gouvernement pendant 43 jours, met en évidence une expansion économique sans emploi ainsi qu'une économie en forme de "K", dans laquelle les ménages à revenus élevés s'en sortent bien tandis que les consommateurs à faibles revenus luttent contre une inflation élevée due aux droits de douane sur les importations et à une croissance des salaires au point mort.

Ces conditions ont créé ce que les économistes et les opposants de M. Trump appellent une crise de l'accessibilité financière. Seuls 181 000 emplois ont été créés l'année dernière, soit le nombre le plus faible en dehors de la pandémie depuis la Grande Récession de 2009, et une baisse par rapport aux 1,459 million d'emplois créés en 2024.

La croissance des dépenses de consommation a ralenti par rapport au rythme soutenu de 3,5 % du troisième trimestre. Selon les économistes, les dépenses ont été largement alimentées par les ménages à revenu élevé et ont été effectuées au détriment de l'épargne, l'inflation ayant érodé le pouvoir d'achat.

Les dépenses de consommation pourraient être stimulées par ce que les économistes prévoient être des remboursements d'impôts plus importants cette année en raison des réductions d'impôts. Les économistes ont estimé que l'IA, y compris les centres de données, les semi-conducteurs, les logiciels et la recherche et le développement, a représenté un tiers de la croissance du PIB au cours des trois premiers trimestres de 2025, atténuant l'impact des droits de douane et de la réduction de l'immigration. Le rapport périmé n'aura probablement aucun impact sur la politique monétaire.

