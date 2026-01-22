RÉCAPITULATIF 1-Hausse modérée des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, révision à la hausse de la croissance du PIB au troisième trimestre

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent de 1 000 à 200 000

Les demandes continues diminuent de 26 000 pour atteindre 1,849 million

La croissance du produit intérieur brut du troisième trimestre est révisée à la hausse à un taux de 4,4%

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, suggérant que le marché du travail a probablement maintenu un rythme régulier de croissance de l'emploi en janvier.

Ces dernières semaines, les rapports hebdomadaires du département du travail sur les demandes d'allocations de chômage ont été assombris par les difficultés rencontrées pour ajuster les données aux fluctuations saisonnières liées aux fêtes de fin d'année et au tournant de l'année. Malgré cette volatilité, le marché du travail est resté dans ce que les économistes et les décideurs politiques appellent un état de "faible embauche, faible licenciement".

L'économie connaît une croissance sans emploi, alors que d'autres données publiées jeudi montrent que le produit intérieur brut a augmenté au troisième trimestre à un rythme légèrement plus soutenu qu'initialement estimé, grâce à des investissements importants des consommateurs et des entreprises dans l'intelligence artificielle, ainsi qu'à un déficit commercial moins important.

"Les États-Unis connaissent un boom du chômage où la forte croissance est alimentée par les investissements dans l'intelligence artificielle et la consommation des familles les plus riches, mais où il n'y a presque pas d'embauche", a déclaré Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union. "C'est une situation difficile pour de nombreuses familles de la classe moyenne. L'une des grandes questions pour 2026 est de savoir si la classe moyenne commencera à ressentir les effets du boom économique."

Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont augmenté de 1 000 pour atteindre 200 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 17 janvier, selon le département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la dernière semaine.

Selon les économistes, les politiques commerciales et d'immigration agressives du président Donald Trump ont réduit à la fois la demande et l'offre de travailleurs. Les entreprises ne sont pas non plus sûres de leurs besoins en personnel, car elles investissent massivement dans l'IA, ce qui limite les embauches.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation couvrent la période au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les employeurs pour la composante "emplois non agricoles" du rapport sur l'emploi de janvier. La masse salariale non agricole a augmenté de 50 000 emplois en décembre, ce qui correspond à peu près à la moyenne mensuelle pour 2025. La révision annuelle de référence du Bureau of Labor Statistics, qui sera publiée avec le rapport sur l'emploi de janvier le mois prochain, devrait montrer que la perte de vitesse a commencé en 2024. Le BLS a estimé qu'environ 911 000 emplois de moins ont été créés au cours de la période de 12 mois allant jusqu'à mars 2025 que ce qui avait été annoncé précédemment.

Ce surdénombrement a été imputé au modèle "naissance-décès" utilisé par le BLS pour estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné. À partir du rapport de janvier, le BLS modifiera ce modèle en incorporant chaque mois des informations sur les échantillons actuels.

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 26 000 pour atteindre 1,849 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 janvier, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Une partie de la baisse des demandes dites continues est probablement due à des difficultés d'ajustement saisonnier ainsi qu'au fait que certaines personnes ont épuisé leur droit aux prestations, limitées à 26 semaines dans la plupart des États. Les personnes licenciées ont du mal à trouver un nouvel emploi, une tendance qui ressort clairement des enquêtes menées auprès des consommateurs.

Les actions américaines ont ouvert en hausse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart baissé.

LA CROISSANCE DU TROISIÈME TRIMESTRE A ÉTÉ ROBUSTE

Un rapport distinct du Bureau d'analyse économique du département du Commerce a montré que le PIB a augmenté à un taux annualisé révisé à la hausse de 4,4%, le rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre de 2023. Selon les estimations initiales, l'économie avait progressé à un taux de 4,3 % au cours du trimestre juillet-septembre. Elle a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre.

La légère révision à la hausse de la croissance au troisième trimestre reflète les améliorations apportées aux exportations et aux investissements des entreprises. Les importations, qui sont déduites du calcul du PIB, ont été révisées à la hausse. Les dépenses de consommation et la réduction du déficit commercial ont été les principaux moteurs de la croissance du PIB au troisième trimestre.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 3,5 % au troisième trimestre, bien que les dépenses de biens aient été revues légèrement à la baisse. Selon les économistes, l'activité a pris ce qu'ils appellent une forme de K, les ménages à hauts revenus et les grandes entreprises étant les plus actifs, principalement en raison des tarifs douaniers qui ont fait grimper les prix.

Selon les économistes, le boom des marchés boursiers et le niveau toujours élevé des prix de l'immobilier ont permis aux ménages à revenus élevés de se prémunir contre l'inflation, tandis que les ménages à revenus faibles et moyens ont une capacité limitée à substituer des achats à d'autres.

De même, les grandes entreprises disposent de ressources suffisantes pour compenser la hausse des coûts liés aux droits d'importation. En revanche, les petites entreprises parviennent à peine à se maintenir à flot et sont également confrontées à une réduction de l'offre de main-d'œuvre bon marché dans le cadre de la répression de l'immigration, selon les économistes. Les bénéfices tirés de la production courante ont augmenté de 175,6 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une révision à la hausse de 9,5 milliards de dollars.

L'inflation s'est accélérée au troisième trimestre. L'indice des prix des achats intérieurs bruts, une mesure clé de l'inflation dans l'économie américaine, a augmenté à un taux non révisé de 3,4 %. Il s'agit du rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2023, après une hausse de 2,0 % au cours du trimestre avril-juin.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté à un taux non révisé de 2,9 %. Il s'agit de l'une des mesures de l'inflation suivies par la Réserve fédérale pour atteindre son objectif de 2 %. La banque centrale américaine devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.