Rebond ou correction, le CAC 40 à la croisée des chemins

Après avoir aligné six semaines consécutives de baisse, ce qui ne lui était plus arrivé en près de deux ans, la Bourse de Paris saura cette semaine si son récent repli n'a constitué qu'un accès de faiblesse temporaire ou si, au contraire, elle prend le chemin d'une correction en bonne et due forme.

A en croire les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 devrait se redresser d'environ 0,4% à l'ouverture, le DAX de Francfort se dirige vers des gains de plus de 0,5% tandis que l'Euro STOXX 50 est attendu en hausse de 0,6%.

Depuis son record historique établi au-dessus de 8 755 points début août, le CAC a perdu non loin de 8%, ce qui commence à le rapprocher d'une entrée en zone de correction, qui se définit par une baisse d'au moins 10% par rapport au dernier pic en date.

La baisse récente s'explique en grande partie par la déstabilisation qu'a provoquée l'envolée des prix du pétrole et du gaz, qui entretient le scénario d'une inflation persistante susceptible d'entraîner de nouvelles tensions sur les taux en Europe comme aux Etats-Unis.

Mais la situation politique française constitue également un sujet de préoccupation majeur qui continue de susciter des interrogations croissantes auprès des investisseurs internationaux.

"L'absence de majorité stable et la difficulté à faire adopter des réformes de fond entretiennent une incertitude qui pénalise la visibilité économique du pays", indique Serge Pizem, le directeur général de Swiss Life Gestion Privée.

L'exception française

Conséquence, le CAC 40 est avec l'OMX 20 de Copenhague (victime de la chute de Novo), le seul indice européen à afficher des pertes cette année. Son recul depuis le 1er janvier atteint plus de 1% alors que l'Euro STOXX 50 progresse de 7,7% dans l'intervalle.

Reste à savoir ce que signifie ce repli, qui a eu le mérite de ramener la valorisation du CAC à un niveau de PER plus raisonnable, de l'ordre de 13 fois ses bénéfices.

La baisse récente a créé des signaux d'achat, mais le risque d'une poursuite de la baisse ne semble pas encore avoir totalement disparu.

Une cassure du seuil psychologique des 8 000 points, qui a bien résisté jusqu'ici, invaliderait la structure haussière de moyen terme et ouvrirait la voie à une phase de capitulation visant les récents plus bas, situés à 7 950 points, voire un repli dans la zone des 7 800 points.

Certains acheteurs pourraient cependant décider de revenir sur le marché ces prochains jours, en choisissant de laisser de côté les facteurs qui ont alimenté la baisse des dernières semaines pour mettre la main sur des valeurs décotées.

D'après les chartistes, la préservation de la zone des 8 000-8 050 points pourrait provoquer un rachat de positions vendeuses entraînant un rebond technique vers 8 200-8 220 points.

Les statistiques et la géopolitique de retour au programme

Les signaux techniques ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours qui viennent.

Après la vague de banques centrales des deux dernières semaines, les données d'activité sont appelées à reprendre maintenant leur place dans l'agenda.

Les intervenants suivront avec attention, mercredi, les indices PMI "flash" en Europe qui permettront peut-être d'en savoir plus sur l'évolution de la croissance et de l'inflation.

La principale statistique américaine, les commandes de biens durables d'août, est attendue vendredi.

Sur le plan géopolitique, la visite du président chinois Xi Jinping à Washington sera surveillée de près, jeudi, avec toutes les implications que pourraient avoir d'éventuels accords sur les terres rares ou les semi-conducteurs ou plus globalement les droits de douane.

Enfin, les publications de résultats se poursuivront avec entre autres ceux de Costco jeudi soir, dont les prévisions seront très suivies afin de déterminer le sentiment actuel des consommateurs américains.