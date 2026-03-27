Rebond en vue en Europe après le nouveau report de l'ultimatum de Trump à l'Iran

Le mot Bourse figure sur un panneau près du Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé Place de la Bourse à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond vendredi à l'ouverture, après le nouveau ‌report de l'ultimatum adressé par le président américain Donald Trump à l'Iran, même si la prudence devrait rester de mise alors que les combats se poursuivent et que le détroit d'Ormuz reste fermé.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,47% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,72% pour le Dax à Francfort, de 0,46% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Donald Trump a annoncé jeudi soir que Washington s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant à nouveau son ultimatum en raison, a-t-il dit, de ​l'avancée des négociations avec Téhéran.

La nouvelle a provoqué une légère baisse du cours du brut qui avaient grimpé jeudi sur fond de regain d'inquiétude au Moyen-Orient. Les contrats à terme à Wall Street, qui a clôturé en net repli la veille, indiquent une ouverture en hausse ​ce vendredi.

Mais le soulagement reste tout relatif: aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, ⁠a déclaré à Reuters un responsable iranien, qui a affirmé que la proposition américaine de sortie du conflit qui a été transmise à l'Iran est "à sens unique et injuste".

Le nouveau report ‌de l'ultimatum américain "achète du temps mais au prix d’une incertitude prolongée", observe John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. "Chaque nouveau report réduit la crédibilité de la menace américaine, ce qui pourrait encourager l’Iran à maintenir une position ferme."

"Tant que le détroit d’Ormuz n’est pas pleinement rouvert et sécurisé, la prime de risque ​énergétique restera intégrée dans les marchés", ajoute-t-il.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent sous l'effet du ‌nouveau report de l'ultimatum de Trump à l'Iran.

Le baril de Brent recule de 0,16% à 107,84 dollars et celui du brut léger américain (WTI) ⁠perd 0,56% à 93,95 dollars.

Si le conflit devait s'achever prochainement, les prix du pétrole pourraient chuter rapidement dans les mois à venir, tout en restant à leur niveau d'avant le conflit, ont indiqué dans une note les analystes de Macquarie.

Les prix pourraient toutefois atteindre 200 dollars si la guerre se prolongeait jusqu'à fin juin, estiment-ils.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard et le groupe américain Brown-Forman, ⁠propriétaire de la marque de whisky Jack ‌Daniel's, ont confirmé jeudi tenir des discussions en vue d'une possible fusion.

L'information, d'abord dévoilée par Bloomberg, a fait chuter le titre Pernod-Ricard de plus de 5% jeudi ⁠alors que l'action Brown-Forman s'est envolée de près de 9% à la Bourse de New York.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq confirmant une correction par rapport ‌à son record de clôture du 29 octobre dernier, alors que les investisseurs s'inquiétaient d'une possible escalade dans la guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, un conflit qui a ⁠provoqué un bond des prix pétroliers et alimenté les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 1,01% à 45.960,11 points. Le S&P-500, plus large, ⁠a perdu 1,74%, à 6.477,16 points.

Le Nasdaq Composite ‌a reculé de son côté de 2,38% à 21.408,08 points.

L'indice à forte composante technologique a enregistré depuis son pic de clôture d'octobre dernier une baisse de 10,7%, confirmant qu'il se trouvait depuis lors en correction.

Les ​contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une hausse de l'ordre de 0,5% à l'ouverture vendredi.

EN ‌ASIE

La Bourse de Tokyo recule de 0,36% à l'approche de la clôture.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,44% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,38%.

Selon des données officielles publiées vendredi, les profits ​des groupes industriels chinois ont progressé de 15,2% au cours des deux premiers mois de l'année par rapport à la période correspondante de 2025, renforçant les signes de reprise de la deuxième économie mondiale en dépit du conflit au Moyen-Orient qui menace de peser sur l'économie mondiale.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,48%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de plus d'un point de base, à 4,4278% ⁠après avoir grimpé la veille de dix points, alors que le conflit au Moyen-Orient fait bondir les prix de l'énergie et alimente les craintes inflationnistes - ce qui pourrait conduire les banques centrales à adopter un biais plus restrictif.

CHANGES

Le dollar se replie de 0,08% face à un panier de devises de référence après le nouveau report de l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran.

Il reste néanmoins porté en toile de fond par son statut d'actif refuge dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

"Il ne semble pas que le conflit prenne fin de sitôt", observe Carol Kong, stratège sur les devises chez Commonwealth Bank of Australia. "Le dollar reste roi tant que ce conflit perdure."

L'euro gagne 0,14% à 1,1543 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 27 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 Ventes au détail février

- sur un mois -0,7% 1,8%

- sur un an 2,1% 4,5%

USA 14h00 Indice de l'Université du mars 54,0 55,5*

Michigan (définitif)

* première estimation

(Rédigé par ​Blandine Hénault avec les bureaux de Reuters, édité par Augustin Turpin)