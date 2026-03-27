Novartis investit dans les médicaments anti-allergiques

information fournie par Boursorama avec AFP • 27/03/2026 à 09:10

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé vendredi l'acquisition prochaine d'Excellergy, entreprise spécialisée dans les médicaments anti-allergiques, pour une valeur d'environ 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros).

( AFP / GABRIEL MONNET )

La société de biotechnologie californienne est spécialisée dans des thérapies de nouvelle génération aux anticorps "anti-IgE", capables de neutraliser les réactions qui se produisent chez les personnes allergiques.

"Novartis a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Excellergy, Inc., société de biotechnologie privée développant des thérapies anti-IgE de nouvelle génération", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Aux termes de l'accord, Novartis versera jusqu'à 2 milliards de dollars américains en paiements initiaux et d'étape pour acquérir Excellergy. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026", ajoute Novartis.

Son produit phare, l'Exl-111, "viendrait compléter le portefeuille existant de Novartis en allergologie, avec le potentiel d'améliorer à la fois le contrôle des symptômes et le confort d'utilisation", précise le groupe suisse.

Exl-111, actuellement en phase 1, "est conçu pour aller au-delà des thérapies anti-IgE conventionnelles, avec le potentiel d'une suppression plus rapide et plus profonde de la signalisation des IgE, ainsi que d'un meilleur contrôle des symptômes", a détaillé dans un communiqué Fiona Marshall, présidente de la recherche biomédicale chez Novartis.

Le groupe suisse a annoncé la semaine dernière l'acquisition d'un traitement en développement contre le cancer du sein auprès de l'entreprise américaine Synnovation Therapeutics, pour un montant de 2 milliards de dollars.