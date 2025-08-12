Rebond en vue à Wall Street, l'inflation core légèrement supérieure aux attentes en juillet

(AOF) - Les marchés actions américains devraient rebondir ce mardi à l'ouverture de la séance, après la publication de données sur l'inflation américaine du mois de juillet. Mesure surveillée par la Fed, l'inflation core est légèrement supérieure aux attentes : 3,1%, contre un consensus de 3%. Les investisseurs ont pris acte du prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le président Trump a signé un décret pour officialiser ce prolongement. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,63% et 0,69%.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont terminé la séance dans le rouge malgré le report de 90 jours de l’entrée en vigueur d’une hausse des droits de douane de plus de 100 % entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays ont donc décidé de se laisser plus de temps pour trouver un accord commercial. Les investisseurs ont toutefois fait preuve de prudence avant la publication, en début d’après-midi, des chiffres de l’inflation américaine de juillet. Le Dow Jones a reculé de 0,45 %, à 43 975,09 points, le Nasdaq a cédé 0,30 %, à 21 385,40 points et le S&P 500 a perdu 0,25 %, à 6 373,45 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en juillet, en rythme annuel, contre un consensus de +2,8%, après 2,7% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 3,1% en rythme annuel, contre 3% attendu, après une hausse de 2,9% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les valeurs à suivre

Albemarle

Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d'Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l'optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d'investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

Intel

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Nvidia

Selon Bloomberg, le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises du pays, notamment celles liées au gouvernement et à la sécurité nationale, de ne pas utiliser les processeurs H20 du géant américain Nvidia. Les autorités de l'Empire du milieu s'inquiètent principalement du niveau de sécurité de ces puces et pourrait également en profiter pour promouvoir des produits locaux.

On Holding

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires net de On Holding a augmenté de 37,2%, à 1,47 milliards de francs suisses. La marge brute a progressé de 39,2%, à 896,1 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est en hausse de 52,2%, à 256,1 millions de francs suisses. En revanche, le bénéfice net du fabricant suisse de vêtements de sport a diminué de 87,1%, à 15,8 millions de francs suisses. Le bénéfice par action est passé de 0,38 à 0,05 dollar sur ce semestre.