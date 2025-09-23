Rebond du CAC 40 et des Bourses européennes, portées par le luxe et l’activité en zone euro

(AOF) - Le CAC 40 et les autres indices européens ont rebondi à la clôture ce mardi, après la publication ce matin des indices PMI. Ils ont progressé, galvanisé par l'activité économique du secteur privé en zone euro qui a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis 16 mois. Ils ont fini dans le vert grâce aussi au secteur du luxe. Ces valeurs se sont distinguées, bénéficiant d'une note favorable de Bank of America. Vers 18h30, Jerome Powell prononcera un discours sur les perspectives économiques des États-Unis. Le CAC 40 a gagné 0,54% à 7872 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,69%.

En Europe, Kingfisher (+14,67% à 289,20 pence) a grimpé et occupé largement la tête de l'indice FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs de bénéfices et de free cash flow pour l'exercice 2025/2026. À la suite de ses bons résultats du premier semestre, clos fin juillet, le propriétaire de Castorama et de Brico Dépôt en France a annoncé qu'il ciblait maintenant sur cet exercice le haut de la fourchette de ses prévisions pour le bénéfice avant impôts ajusté : entre 480 et 540 millions de livres sterling, contre 528 millions de livres sur l'exercice 2024/2025.

À Paris, Argan (-2,78%, à 62,90 euros) a décidé de retirer du marché le portefeuille Carat qu'il avait mis sur le marché et qui devait générer 130 millions d'euros de cash net. Le groupe avait pourtant confirmé son intention de céder ces quatre actifs grande distribution lors de la publication de ses résultats semestriels le 17 juillet dernier. La vente de ce portefeuille avait été annoncée dans un plan au mois de janvier 2025 et l'abandon de la cession va retarder le processus de désendettement.

En outre, les valeurs du secteur du luxe ont bien progressé ( L'Oréal et LVMH ont occupé respectivement la première et seconde place au sein de l'indice CAC 40 gagnant 3,51% à 374,70 euros et 3,20% à 523,20 euros), soutenues par une note positive des analystes de Bank of America. Selon une source de marché, ces derniers tablent sur une amélioration de 3 points de pourcentage des revenus du secteur européen au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est inscrit sous la barre du 50,0 sans changement pour un treizième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle contraction de l'activité du secteur privé français en fin de troisième trimestre. L'indice s'est en outre replié de 49,8 en août à 48,4 en septembre, mettant en évidence la plus forte baisse de l'activité globale depuis avril dernier. Il était attendu à 49,9.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en Allemagne s'est établi au-dessus du seuil de 50,0, marquant le statu quo, pour le quatrième mois consécutif en septembre. Passant de 50,5 en août à 52,4 en septembre, l'indice a signalé une accélération notable du rythme de croissance, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024. Il était attendu à 50,5.

L'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85 % du nombre habituel de réponses à l'enquête et produit par S&P Global, s'est inscrit au-dessus de la barre du 50,0 sans changement pour un neuvième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé de la zone euro. À 51,2, en légère hausse par rapport à août (51,0), il ne signale qu'une croissance modérée, la plus forte néanmoins depuis mai 2024. Il était attendu à 51,1.

Aux États-Unis, selon des données préliminaires du mois de septembre, l'indice PMI manufacturier a reculé plus que prévu. Il s'est installé à 52 points, alors qu'un repli de 53 à 52,2 points était anticipé. Le même indicateur pour le secteur des services a également révélé une baisse supérieure aux attentes avec un passage de 54,5 à 53,9 points, là où les analystes tablaient sur 54 points.

Vers 17h45, l'euro cède 0,07% à 1,1792 dollar.