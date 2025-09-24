Le groupe australien Novatti atteint son plus haut niveau depuis 11 mois grâce à l'accord de cotation des stablecoins de Coinbase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre -
** Les actions du Groupe Novatti NOV.AX augmentent de 58,6 % à 0,046 dollar australien, le niveau le plus élevé depuis le 11 octobre 2024
** La société de paiement va coter son stablecoin AUDD sur la plateforme Coinbase, conformément à un accord avec Coinbase Partners COIN.O .
** L'AUDD sera disponible sur la plateforme de vente au détail de Coinbase à partir du 29 septembre
** Il s'agira du premier stablecoin adossé au dollar australien à être listé sur la plateforme crypto
** Le volume des transactions s'élève à environ 6,3 millions d'actions, soit près de 10,3 fois la moyenne sur 30 jours
** Depuis le début de l'année, NOV a augmenté de 41,4 %
