Rebond des marchés : prendre ses bénéfices ou continuer d’investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Les marchés ont clairement apprécié le mois de novembre ! En effet, après des mois de doutes, un vent d'optimisme a soufflé sur les marchés financiers avec notamment le pic d'inflation aux Etats-Unis et les espoirs de l'assouplissement de la politique sanitaire en Chine. Même les mauvaises nouvelles économiques sont de bonnes nouvelles puisqu'elles augurent d'une baisse de l'inflation, selon les marchés.

Les actions européennes terminent ainsi le mois en hausse de +7.3%, devant leurs consœurs américaines (+0.6%). Toutefois, cette forte différence s'explique en partie par la dégringolade du dollar face à la monnaie unique (-5.28%).

Le style croissance surperforme en Europe avec le secteur de la consommation discrétionnaire qui gagne +13.79% et le secteur de la technologie, à la peine depuis le début de l'année qui rebondit de +10.21%.

Dans un tel contexte, voici comment ont réagi les gérants diversifiés…

Sur OFI RS MultiTrack, le gérant a pris ses bénéfices sur les actions suite au fort rebond. L'exposition actions est passée de 59% à 55%. Il a également sensiblement renforcé ses expositions aux obligations d'entreprises Investment Grade qui passent de 3% à 10%. A l'inverse, les expositions pays émergents (actions + dettes) ont été réduites.

Prises de bénéfices également sur Invest Lattitude Equilibre (géré par Amplegest) et ODDO BHF Polaris Flexible où l'exposition actions passe respectivement de 34% à 31% et de 59% à 54%.

Encore plus que des prises de bénéfices, on assiste à un fort mouvement sur JPM Global Macro Opportunities dont l'exposition nette passe de +12% à -8%. La couverture tactique est plus marquée sur les US, mais la position est nette short en Europe et sur les émergents. A noter un renforcement de l'or qui atteint une exposition au plus historique à 9%.

La poche actions a également été réduite dans Carmignac Patrimoine, à 29%. Mais il faut se souvenir qu'elle avait été très fortement augmentée en octobre pour atteindre quasiment le maximum autorisé par le fonds (50%) en octobre.

A l'inverse, l'exposition a été augmentée dans Carmignac Emerging Patrimoine de 21% à 29%. En effet, la gestion est devenue plus constructive sur les perspectives des actifs émergents, compte tenu des signes de réouverture de la Chine et du ton plus accommodant de la Fed.

Hausse de l'exposition sur Tikehau International Cross Assets avec un taux d'exposition nette aux actions qui passe de 16% à 20%. La hausse s'est aussi faite sur le marché du crédit. Les obligations d'entreprises passent de de 15% fin octobre à 19% à fin novembre. La gestion trouve le couple rendement/risque plus attractif sur le crédit que sur les actions.

Hausse sur Sanso Convictions ESG, l'exposition aux actions a augmenté durant le mois de novembre de 33% à 35%. Ce mouvement a été réalisé par la levée de couvertures sur les actions de la zone euro. Idem sur Sycomore Next Generation qui passe de 22% à 26% en actions.

Sur les long/Short, Eleva Absolute Return Europe a accompagné le marché avec une exposition nette qui monte de 26% à 29%. Le gérant souligne l'amélioration du sentiment vis-à-vis des indicateurs économiques.

A l'inverse, prise de profits sur BDL Rempart Europe dont l'exposition nette passe de 39% à 34%.

Mouvement encore plus fort sur Sycomore L/S Opportunities qui passe de 67% à 45% en actions.