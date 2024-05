Rebond des marchés européens malgré Salesforce

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé sur fond d'apaisement des tensions sur le marché des taux. L'indice CAC 40 s'est adjugé 0,55% à 7978,51 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,41% à 4983,59 points. La situation était plus difficile aux Etats-Unis, avec un Dow Jones et un Nasdaq Composite en repli respectivement de 1,01% et de 0,57% vers 17h30. Les perspectives inférieures aux attentes de Salesforce ont plombé l'ambiance.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 1,3% au premier trimestre après une hausse de 3,4% au quatrième trimestre 2023, selon une nouvelle estimation. Les économistes anticipaient en moyenne une progression de 1,6%.

Sur les 3 premiers mois de l'année, l'indice des PCE, une mesure de l'inflation très suivie, a augmenté de 3,3%, soit légèrement moins qu'anticipé. Il a cependant accéléré par rapport au trimestre précédent où il avait augmenté de seulement 1,8%.

L'indice PCE aux Etats-Unis pour le mois de mai sera dévoilé vendredi. Il sera particulièrement surveillé par les investisseurs.

Toujours aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements sont ressorties nettement sous les attentes. Elles ont chuté de 7,7% en avril alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 1,1% après une progression de 3,6% en mars.

A la suite de ces publications, le rendement du 10 ans allemand recule de plus de 3 points de base à 2,66% tandis que son équivalent américain perd 7 points de base à 4,748%.

Cette séance a été défavorable aux valeurs technologiques en raison de la présentation par Salesforce de perspectives trimestrielles décevantes. " Selon nous, le malaise est général et pas spécifique à Salesforce, et nous ne voyons pas de signes de reprise au second semestre ", a prévenu UBS en faisant référence au secteur des logiciels.

A Paris, Capgemini et Dassault Systèmes ont ainsi fini parmi les principales baisses du CAC 40. La journée a aussi été marquée par les discussions en vue d'un rachat de Neoen pour 6,1 milliards d'euros. Voltalia en a profité par ricochet. Derichebourg a été soutenu par une génération de free cash flow plus élevée qu'anticipé.