Rebond des marchés européens face au suspense de la Fed

Les marchés européens ont rebondi à la clôture de cette séance de mercredi en amont de la décision de politique monétaire attendue de la Fed ce soir à 20h. Elle sera suivie du discours de son patron Kevin Warsh. Le verdict orientera la trajectoire future des marchés mondiaux. Sauf surprise, la Banque centrale américaine devrait augmenter ses taux directeurs de 25 points de base, portant sa fourchette cible à 3,75-4%. Le CAC 40 a gagné 0,62% à 8 140,59 points. Londres, Francfort et Amsterdam ont progressé respectivement de 0,28%, 0,62% et 0,02%.

A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé avant le verdict de la Fed. Après 17h45, le Dow Jones cède 0,06% alors que le S&P 500 gagne 0,38% et le Nasdaq avance de 0,79%.

Ce resserrement monétaire attendu de la Banque centrale des Etats-Unis s'inscrit dans un cadre macroéconomique toujours tendu outre-Atlantique. Au sujet de la décision de la Fed, Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac estime qu'il est difficile de plaider pour autre chose qu'une hausse de 25 points de base : "Inflation toujours trop élevée, énergie et matières premières en hausse, plein emploi, activité remarquablement solide : tout pousse la Fed à resserrer encore la vis."

Cette fermeté soulèvera des questions chez les investisseurs. "Les marchés intègrent déjà un scénario très agressif : une nouvelle hausse en décembre, suivie de deux autres en 2027, ce qui pousserait le taux des Fed Funds nettement au-dessus des 4,50 %. Sur le papier, la Fed a de quoi justifier cette fermeté : la croissance tient bon, l'emploi reste solide et l'inflation Core PCE reste au-dessus de la cible des 2%. Le problème, c'est que Warsh prône un discours rejetant le principe du forward guidance depuis sa prise de fonction avant l'été. S'il valide pleinement les anticipations actuelles, il se contredit directement", explique, de son côté, Nicolas Rajner, CIO de Banque Richelieu.

C'est dans un contexte géopolitique toujours aussi délétère que la Fed annoncera sa décision. Sur le terrain militaire, Les Houthis du Yémen ont affirmé ce mercredi avoir ciblé une installation pétrolière du géant saoudien Aramco à Yanbu, sur la mer Rouge, et une base militaire en Arabie saoudite, à l'aide de missiles et de drones. Cette offensive est une riposte aux frappes menées par Ryad chez son voisin.

En outre, la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a accusé ces mêmes rebelles du Yémen d'avoir orchestré une attaque de drone contre la ville sainte de La Mecque. Les accusés ont démenti, dénonçant "un mensonge éculé" selon un de leurs responsables, Hazm al-Assad, sur X.

Proches alliés de l'Iran, les Houthis ont pris la semaine dernière le contrôle du littoral yéménite qui borde la mer Rouge et contrôlent désormais le détroit de Bab el-Mandeb, point de passage névralgique pour le commerce mondial.

Le pétrole sous pression et une facture militaire au plus haut

Face à ces menaces directes sur la chaîne d'approvisionnement globale, les marchés de l'énergie restent sous haute tension. Les cours du pétrole se maintiennent au-delà du seuil des 100 dollars. Après 17h45, le baril de Brent de la Mer du Nord cède 2,58% à 105,64 dollars. Le WTI américain recule de 3,13% à 102,24 USD.

Quant aux chiffres du conflit américano-iranien, il a coûté environ 38,1 milliards de dollars au Pentagone au 1er août, rapporte le Congressional Budget Office (CBO). Chaque mois supplémentaire de combats pourrait ajouter entre 2 et 3 MdsUSD à la facture globale. Dans le détail, plus de la moitié des dépenses proviennent du remplacement rapide des missiles et autres munitions utilisés, tandis que l'intensification des opérations aériennes a coûté 10,4 MdsUSD et la hausse des prix des carburants 2,7 MdsUSD.

Soitec s'envole, coup de frein pour l'automobile

Dans l'actualité des sociétés côtées, Soitec a fini en tête du SBF 120, grimpant de 13,41%. JPMorgan est passé de neutre à surpondérer sur le titre du spécialiste des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs, en relevant sa cible de cours de 98 à 200 EUR.

Dans le haut du palmarès également, Vallourec s'est adjugé 6,42% au SBF 120 après avoir annoncé avoir remporté un "contrat majeur" auprès de Subsea7. Le spécialiste des solutions tubulaires premium pour l'industrie de l'énergie produira environ 130 km de risers et flowlines, soit plus de 15 000 tonnes de tubes en acier carbone adaptés aux environnements hautement corrosifs.

A l'inverse, au sein du CAC 40, les constructeurs automobiles ont figuré dans le bas du palmarès. Renault et Stellantis ont reculé respectivement de 4,49% et 3,41%, terminant aux deux dernières places de l'indice phare parisien. Dans une note sur le secteur, Berenberg a maintenu son avis à neutre sur le premier et a dégradé le second d'acheter à neutre. La banque d'investissement allemande a indiqué que "la voie vers une vision pleinement positive du secteur automobile reste semée d'embûches". Parmi les facteurs à surveiller, les analystes évoquent la Chine, les risques géopolitiques et les pressions inflationnistes qui s'ajoutent au manque de visibilité sur les résultats, aux surcapacités persistantes et à l'intensification de la concurrence.

En Europe, AB InBev ( 0,41%) est parvenu à grappiller un peu de terrain ce mercredi dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank. La banque allemande est passé à "acheter" contre "conserver" sur le titre du numéro un mondial de la bière. Dans une étude publiée dans la matinée, l'établissement bancaire reconnaît que "beaucoup d'éléments adverses se dressent actuellement devant le secteur des boissons alcoolisées (souci d'une meilleure santé, moindre consommation des plus jeunes, émergence des traitements anti-obésité), mais souligne aussi que sa valorisation boursière est devenue particulièrement bon marché."

Côté statistiques, La production industrielle de la zone euro a légèrement reculé de 0,1% en juillet, là où les investisseurs redoutaient un repli plus important de l'ordre de 0,2%. Pour l'Union européenne, la baisse a atteint 0,3% selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Après la clôture, sur le marché des changes, l'euro (-0,04%) est quasi stable à 1,1538 USD.