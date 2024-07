Rebond des marchés européens après le retrait de Joe Biden

Aujourd'hui à Paris, Vivendi a apporté des précisions sur son projet de scission et Covivio a été soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels lors de la présentation de ses résultats semestriels. Toujours dans le secteur immobilier, la confirmation des perspectives 2024 d'Icade a été saluée.

La Banque populaire de Chine a abaissé de 10 points de base son taux préférentiel de prêt à 5 ans à 3,85%, de même que celui à 1 an à 3,35%. Son taux de prise en pension à sept jours, un taux clé de la politique à court terme, a été abaissé de 10 points de base à 1,70 % pour la première fois depuis près d'un an.

"Le retrait de M. Biden ne constitue pas une grande surprise pour les marchés", affirme Edmond de Rothschild AM : cette annonce rend la victoire de Donald Trump "moins certaine" mais cette probabilité "devrait se maintenir à un niveau encore élevé étant donné le bon momentum de la campagne de Trump-Vance". Cet évènement politique "assez rare" ajoute de la volatilité "au moment même où la conjoncture économique montre des signes de tassement", ajoute le gérant.

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi pour cette première séance de la semaine après la renonciation de Joe Biden à briguer un second mandat. Le CAC 40 a regagné 1,16% à 7622,02 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,46% à 4897,52 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent également dans le vert avec un Dow Jones en hausse de 0,03%, vers 17h30.

