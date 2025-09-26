Rebond des marchés européens après l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la semaine sur une note favorable sur fond d'offensive commerciale de Donald Trump. Les investisseurs ont également pris connaissance de plusieurs statistiques aux États-Unis. L'inflation s'est accélérée en août à +2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE. Ces données, particulièrement surveillées par la Fed, sont conformes aux attentes. Le moral des ménages américains s'est en revanche dégradé en septembre. Le CAC 40 a progressé de 0,97%, à 7870 points, et l'EuroStoxx50 de 0,97%, à 5497 points.

À Paris, Alten (+1,05%, à 67,25 euros) a terminé dans le vert après avoir pourtant dévoilé des résultats au premier semestre en baisse, mais " sans surprise ", souligne All Invest Securities. Sur la période, le résultat opérationnel s’est affaissé de 21,9%, à 124,7 millions d’euros, soit une marge de 6% du chiffre d’affaires, contre 7,6% un an plus tôt. Par ailleurs, le bénéfice net part du groupe du spécialiste européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies a fondu de 30,2% pour s’installer à 82,6 millions d’euros. Les effectifs ont diminué de 58 300 à 57 900.

En Europe, Prosus a gagné 0,71%, à 58,40 euros, à Amsterdam. Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech, détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers, fait son entrée en France avec le rachat du site d'annonces automobiles La Centrale (propriété du fonds américain Providence) pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX. L'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, devrait aider Prosus à entrer sur le marché européen de l'automobile, en complément de l'acquisition prévue de la société de livraison de repas Just Eat Takeaway.

TP (-2,56%, à 62,36 euros) a été victime de lourds dégagements. Il est principalement pénalisé par son concurrent américain Concentrix qui a dévoilé des prévisions inférieures au consensus et dont le titre est attendu en très forte baisse à l'ouverture de Wall Street.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en août, en rythme annuel, comme attendu, après +2,6% en juillet. En rythme mensuel, il s'élève à +0,3% comme attendu, après +0,2% en juillet. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,9% en juillet. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Au mois de septembre, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan a reculé plus que prévu. Attendu en baisse de 58,2 à 55,4 points, cet indicateur est finalement retombé à 55,1 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025. La baisse enregistrée ce mois a touché une large partie de la population, tous groupes confondus (âge, revenu, niveau d'études).

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en août, contre une hausse de 0,3% attendue, après une augmentation de 0,4% le mois précédent. En août, les dépenses ont connu une croissance de 0,6%, contre +0,5% prévu, et après une progression de 0,5%.

À la clôture, l'euro cède 0,40% à 1,1693 dollar.