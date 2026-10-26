Rebond des indices européens avant le verdict des banques centrales

Les marchés actions européens ont rebondi au terme de la première séance de la semaine. Celle-ci s'annonce très dense, rythmée par une nouvelle série de publications d'entreprises, les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon ainsi que les développements du conflit au Moyen-Orient. Après deux séances consécutives dans le rouge, le CAC 40 s'est redressé de 0,83% à 7 847,32 points. De leur côté, Londres, Francfort et Amsterdam gagnent respectivement 0,72%, 1,03% et 0,14%.

La Fed, la BCE et la Banque du Japon sous surveillance

Les banques centrales occuperont le devant de la scène cette semaine avec la décision de la Fed mercredi soir suivie de celle de la BCE jeudi à 14h15 et enfin celle de la Banque du Japon vendredi. Les marchés surveilleront avant tout des signaux sur la trajectoire des taux tandis que les prises de parole de Kevin Warsh et de Christine Lagarde permettront d'en savoir davantage sur leurs choix arrêtés.

AllianzGI prévoit que la BCE maintiendra son taux de dépôt inchangé à 2,5% lors de sa réunion du 29 octobre. "Mais il ne faut pas y voir la fin du cycle de resserrement. Avec des cours du pétrole supérieurs à 100 dollars le baril, une inflation qui devrait dépasser 4% cet hiver et une économie qui reste résiliente, nous continuons de tabler sur deux nouvelles hausses de 25 points de base, en décembre et, en fonction de l'évolution de la situation en France, éventuellement en mars, ce qui porterait le taux de dépôt à 3%", souligne Michael Krautzberger, CIO Public Markets au sein de gestionnaire d'actifs.

Pour la Banque centrale américaine, Rob Dishner, senior portfolio manager chez Neuberger estime que "la Fed devrait laisser ses taux inchangés comme l'anticipe actuellement le marché, même si certains membres pourraient voter en faveur d'une autre décision. Compte tenu des dernières données d'inflation, il paraît difficile d'imaginer Kevin Warsh laisser entrevoir un assouplissement prochain de la politique monétaire. Pour autant, il ne devrait pas nécessairement durcir fortement son discours. Il pourrait considérer comme satisfaisant que les anticipations du marché concernant la trajectoire des taux de la Fed restent globalement à leurs niveaux actuels à l'issue de la réunion."

Tensions géopolitiques et volatilité sur l'énergie

En parallèle des enjeux monétaires, les salles de marché, les marchés gardent les yeux rivés sur les tensions au Moyen-Orient, où les combats sont loin de s'estomper.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé ce lundi matin dans un message sur Telegram que ses forces avaient visé l'aéroport international de Riyad, "avec un missile balistique, atteignant l'objectif avec précision",

De son côté, l'Arabie saoudite a indiqué aujourd'hui avoir abattu ce missile revendiqué par ces combattants pro-iraniens.

Par ailleurs, la chaîne d'information CNN rapporte que l'armée américaine préparerait à d'importantes frappes ciblant plusieurs infrastructures et sites nucléaires iraniens, dans les 96 heures suivant un ordre du président Donald Trump. Cette nouvelle offensive de Washington pourrait commencer après les élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis.

Dans ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole se montrent très volatils. Vers 17h45, le prix du Brent gagne 0,25% à 111,98 USD. Le WTI américain recule de 0,33% à 102,94 USD.

Pluie de résultats d'entreprises en vue, GTT dévisse

Hormis les tensions géopolitiques incessantes, l'attention des marchés se portera aussi cette semaine sur la salve de publications trimestrielles. A Paris, sont attendus notamment ceux d'Airbus, BNP Paribas, Crédit Agricole, Eramet, Orange, Rémy Cointreau, TotalEnergies, Renault, Sanofi, Société Générale ou encore Worldline.

En Europe, BASF, Heineken, HSBC, Porsche, Shell et Volkswagen publieront leurs résultats. Aux Etats-Unis, les investisseurs analyseront les performances notamment d' Alphabet, Amazon, Boeing, Chevron, Coca-Cola, ExxonMobil ou encore GE Vernova.

En attendant ces nombreuses publications, GTT a signé la plus forte baisse du SBF 120 ce lundi, chutant de 11,66%. L'action du groupe d'ingénierie navale a décroché en raison d'un chiffre d'affaires bien inférieur aux attentes au 3e trimestre. Il s'élève à 183 millions d'euros contre un consensus de 193 MEUR et 196 MEUR anticipés par Jefferies. Malgré un repli des revenus, GTT confirme l'ensemble de ses objectifs annuels pour 2026 Il vise toujours notamment un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 740 à 780 MEUR (contre un consensus de 773 MEUR).

A l'inverse, ailleurs en Europe, Genmab ( 12,10%) a flambé à la Bourse de Copenhague soutenu par des avancées cliniques notables en oncologie dont des données de phase III favorables dans le cancer de l'ovaire, des signaux positifs sur le cancer colorectal et un partenariat renforcé avec Incyte.

Côté statistiques, les marchés prendront connaissance des chiffres de l'inflation américaine jeudi du mois de septembre suivie vendredi de l'estimation provisoire de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre en France, dévoilée par l'Insee.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,21% face au dollar et se négocie contre 1,1185 USD.