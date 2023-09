Rebond des actions mondiales

Stock Market Exchange

Publication des données sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, rebond des actions fin août, baisse des rendements obligataires… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Malgré les commentaires optimistes lors du symposium de Jackson Hole, les créations d'emplois aux États-Unis, qui suggèrent une moindre tension sur le marché du travail, et les données de l'indice des prix PCE, conformes aux attentes, ont soutenu les obligations à long et à court terme, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans revenant à 3,8% et celui à 2 ans à 4,8%. Dans ce contexte, les actions mondiales ont gagné plus de 2,5% au cours de la semaine.

Le rebond des actions a été principalement alimenté par les valeurs de croissance, l'indice américain des valeurs de la tech Nasdaq100 progressant de 3,5% et les actions japonaises de 3,7%. Cependant, le mois d'août se termine plutôt mal avec un indice MSCI World en baisse de près de 3% et des valeurs chinoises en recul de 9% en dollar américain.

Le taux de change euro/dollar à 1,08 et à 1,26 pour la livre britannique/dollar et l'or à 1938 l'once sont restés globalement stables. Le pétrole a augmenté de 5% avec le Brent à 84 $ par baril après que la Russie a indiqué qu'elle prolongerait les réductions de production et que les données sur les stocks ont révélé une nouvelle baisse de ceux-ci.

