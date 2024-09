Rebond des actions chinoises

amundi

Croissance plus soutenue qu'attendu de l'économie américaine, amélioration de la demande de crédits en zone euro, élection de S. Ishiba comme prochain premier ministre japonais … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions chinoises ont enregistré un net rebond à la suite des mesures d'assouplissement monétaire et d'augmentation des liquidités annoncées par la BPC.

Le Politburo du président Xi Jinping a également affirmé son engagement à atteindre les objectifs de croissance économique. Portés par le sentiment des investisseurs, les marchés se sont redressés et l'indice des actions chinoises est revenu en territoire positif. L'assouplissement monétaire et les légères modifications apportées à la politique du logement témoignent des efforts renouvelés de la Chine pour soutenir l'économie. Il est cependant peu probable que ces mesures suffisent à résoudre les problèmes structurels, qui nécessiteraient un plan de relance solide soutenu par le gouvernement. Si des mesures fiscales favorisant la consommation sont introduites, nous pensons que les prévisions de croissance économique pour l'année prochaine pourraient s'améliorer. Dans le cas contraire, le rebond pourrait être de courte durée. Pour l'instant, ces mesures ont amélioré le sentiment du marché.