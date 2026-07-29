Rebond de l’EBITDA au S1 2026 ; réalisation en cours du plan de financement, essentiel pour le Groupe au S2

Paris, le 29 juillet 2026, 18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rebond de l’EBITDA au S1 2026 ; réalisation en cours du plan de financement, essentiel pour le Groupe au S2

Chiffres clés

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) EBITDA ajusté 1 276 191 + 85 + 45 % Free Cash-Flow ajusté 1 7 - 266 + 273 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 1,2 - 146 - 101 - 45 n.a. Endettement net (Trésorerie nette) 1 868 1 935 - 67 - 3 %

1 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 9.

2 Après dépréciation des actifs Sables minéralisés au S1 2026 (à hauteur de - 112 M€)

Faits marquants du semestre

Engagements ESG

Sécurité : baisse du taux de fréquence des accidents sur le semestre, mais deux accidents mortels déplorés à PT WBN en Indonésie

Mine responsable : 1 er site du Groupe à atteindre le niveau de performance IRMA 50 (Sénégal)

Avancées opérationnelles décisives

Lithium : production à 90 % de la capacité nominale en juin en Argentine ; avancement des études pour l'extension de l'usine de Centenario

production à 90 % de la capacité nominale en juin en Argentine ; avancement des études pour l'extension de l'usine de Centenario Manganèse : croissance de + 6 % des volumes de minerai transportés au Gabon grâce aux améliorations du transport ferroviaire

croissance de + 6 % des volumes de minerai transportés au Gabon grâce aux améliorations du transport ferroviaire Sables minéralisés : redémarrage partiel de la production au Sénégal fin avril, deux mois après l'incendie couvert par des indemnités d'assurance à hauteur de 50 M€

Amélioration de la performance financière : rebond de l’EBITDA et FCF ajusté à l’équilibre

EBITDA ajusté 1 à 276 M€, en hausse de 45 %, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution

en hausse de 45 %, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution Retour à l'équilibre du Free Cash-Flow ajusté 1 à + 7 M€ , reflétant le rebond de l'EBITDA, la forte maîtrise des investissements et la gestion rigoureuse du BFR

Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 1 à - 146 M€ , après dépréciation des actifs Sables minéralisés (- 112 M€) à la suite de l'incendie et de l'actualisation des réserves minières au Sénégal

Renforcement du bilan toujours nécessaire

Levier ajusté 1 à 4,5x et gearing à 129 % ; dette nette, retraitée de la SLN 2 , stable à 2 Mds€

à et à ; dette nette, retraitée de la SLN , stable à 2 Mds€ Liquidité à 1,3 Mds€, y compris le RCF (935 M€) entièrement tiré fin janvier 2026

Exécution du plan de financement selon le calendrier prévu

Programme ReSolution : gains sur achats et de productivité confirmés ; réduction significative des capex (- 53%)

Augmentation de capital de 500 M€ approuvée en AG (mai 2026) et qui reste essentielle pour le plan de financement ; réalisation prévue au T4 2026

Objectifs 2026 confirmés

Minerai de manganèse : 6,4 - 6,8 Mt transportés, cash cost FOB 1 : 2,4 - 2,6 $/dmtu

transportés, cash cost FOB : Carbonate de lithium : 17 - 20 kt-LCE , capacité nominale proche de 100 % fin 2026

, capacité nominale proche de 100 % fin 2026 Minerai de nickel vendu à l’externe : 9 Mth , sur la base du RKAB initial de 12 Mth, dans l’attente de l’obtention d’une révision en hausse déposée début juillet

, sur la base du RKAB initial de 12 Mth, dans l’attente de l’obtention d’une révision en hausse déposée début juillet Sables minéralisés : 300 - 400 kt-HMC , retour à pleine capacité prévu au T1 2027

, retour à pleine capacité prévu au T1 2027 Capex : entre 250 et 290 M€ (grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 M€ pour les réparations au Sénégal)

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale :

Au premier semestre 2026, nos résultats témoignent d'avancées concrètes sur tous les fronts. En Argentine, notre usine de Centenario a atteint 90 % de sa capacité nominale en juin, confirmant la valeur de cet actif de premier rang. Au Gabon, les efforts menés sur la logistique se traduisent par une croissance tangible des volumes. Au Sénégal, nos équipes ont su redémarrer les opérations deux mois seulement après l'incendie de février.

Sur le plan financier, le retour à l'équilibre du Free Cash-Flow et le rebond de l'EBITDA reflètent l'efficacité de nos actions. Notre plan de financement avance selon le calendrier prévu, avec une augmentation de capital essentielle pour le Groupe à exécuter d’ici la fin de l’année. Nous mettons en place les conditions qui permettront à Eramet de renouer avec une croissance rentable et durable.

La présentation des résultats semestriels se tiendra le jeudi 30 juillet 2026 à 9h30 (heure de Paris). Pour assister en direct à la présentation en anglais de Christel Bories, Présidente-Directrice Générale, et de Simon Henochsberg, Directeur Financier, vous pouvez vous connecter au site www.eramet.com. L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site www.eramet.com à l’issue de l’événement.

Plan d’amélioration de la génération de cash et de renforcement du bilan

Le plan de financement d'Eramet, annoncé en février 2026, est en cours d'exécution.

Le plan comprend trois volets et doit permettre au Groupe de normaliser progressivement ses ratios de crédit ( gearing et leverage ), tout en sécurisant sa liquidité et son accès au marché obligataire.

Amélioration de la performance et de la génération de cash

La performance intrinsèque du S1 reflète notamment les premiers résultats concrets des actions d’amélioration de la performance dans le cadre du programme ReSolution.

La bonne performance opérationnelle du transport ferroviaire au Gabon s’inscrit dans cette dynamique, avec un tonnage transporté par Setrag en hausse de + 9 % par rapport au S1 2025 pour l’ensemble des utilisateurs de la voie ferrée.

Des gains de productivité, des gains sur achats, ainsi que des réductions de coûts ont également été enregistrés, tandis que la réduction des capex est engagée, avec une baisse de 53 % par rapport au S1 2025.

Revue stratégique d’actifs avec des options de monétisation

Eramet a lancé une revue stratégique de son portefeuille visant une monétisation ciblée d’actifs qui pourrait se concrétiser par la signature d’accords avec des partenaires d’ici fin 2026. Plusieurs options sont envisagées, en particulier une ou des cessions de participation minoritaires dans certaines activités du Groupe.

Projet de renforcement des fonds propres

Lors de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai 2026, les actionnaires ont approuvé à une large majorité les résolutions autorisant le Conseil d'administration à procéder à une augmentation de capital de la Société par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant maximal de 500 M€.

Par ailleurs, le Groupe a reçu plusieurs marques d'intérêt d'investisseurs souhaitant participer à l'opération. Ces marques d'intérêt restent non engageantes et les discussions se poursuivent à ce stade.

L’augmentation de capital est prévue au Q4 2026. Cette opération reste clé pour l’ensemble du plan de financement.

Engagements RSE

Sécurité

La performance en matière de sécurité a été contrastée au premier semestre 2026. Le taux de fréquence TF2 3 est en amélioration et s’établit à 0,5 au niveau du Groupe (contre 0,6 au S1 2025), nettement meilleur que la limite fixée par la feuille de route RSE pour 2026 (< 1,0).

En revanche, le Groupe déplore un deuxième accident mortel survenu à PT WBN en Indonésie début mai impliquant un employé d'une entreprise sous-traitante. Des mesures conservatoires immédiates ont été prises.

ESG

La notation Sustainalytics d’Eramet s’établit à 29,2 au terme du semestre, en légère amélioration.

En mai 2026, Eramet a publié le montant de ses contributions économiques dans ses pays d’implantation . Celles-ci se sont élevées à 2,5 Md€ pour l'année 2025, confirmant son rôle d'ancrage structurant dans les territoires où il opère. Le communiqué de presse correspondant est disponible sur le site internet du Groupe ( lien ).

Eramet a officiellement rejoint l' Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) en tant que membre représentant le secteur minier, rendu possible par l'obtention du niveau IRMA 50 sur le site d'Eramet Grande Côte. Le Groupe s'engage à soumettre l'ensemble de ses sites miniers à un audit selon le Standard IRMA, et participe désormais à la gouvernance de l'initiative aux côtés des parties prenantes de l'aval, des communautés, des syndicats, des ONG et des financeurs 4 .

Sur le volet environnemental, Eramet a organisé en juin sa première Semaine de l'Environnement mondiale , mobilisant ses collaborateurs et les représentants de la société civile dans ses implantations autour de la biodiversité, priorité centrale de sa feuille de route Act for Positive Mining .

En parallèle, le Groupe a présenté un livre blanc sur le rôle des alliages de manganèse bas carbone dans la décarbonation des filières industrielles, appuyant le développement de son offre eraLow qui positionne Eramet comme partenaire concret de ses clients dans la réduction de leurs émissions de Scope 3.

Le Groupe poursuit par ailleurs ses essais industriels de substitution du coke fossile par des bioréducteurs produits localement au Gabon, à partir de résidus de l’industrie forestière.

Chiffres clés du groupe Eramet au S1 2026 5

Millions d’euros 1 S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires ajusté 2 1 649 1528 + 121 + 8 % Chiffre d’affaires 1 545 1 404 141 + 10 % EBITDA ajusté 2 276 191 + 85 45% EBITDA 179 71 + 108 + 152 % Résultat Opérationnel Courant (hors SLN) 2 80 9 + 71 + 789 % Résultat Net part du Groupe - 195 -152 - 43 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 2 - 146 -101 - 45 n.a. Free Cash-Flow du Groupe - 50 - 414 + 364 n.a. Free Cash-Flow ajusté 2,3 7 - 266 + 273 n.a. Millions d’euros 1 30/06/26 31/12/25 Var. (M€) Var. 1 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 1 868 1 935 - 67 - 3 % Endettement net (Trésorerie nette), retraitée de la trésorerie nette de la SLN 4 2 046 2 046 - - Capitaux propres 1 447 1 495 - 48 - 3 % Levier ajusté 2 ( Endettement net retraité 4 / EBITDA ajusté) 4,5x 5,5x n.a. - 1,0 pts Levier (Endettement net / EBITDA) 8,0x 14,9x n.a. - 6,9 pts Gearing (Endettement net / capitaux propres) 129 % 129 % n.a. - Gearing au sens des covenants bancaires 5 125 % 125 % n.a. - ROCE (ROC / capitaux employés 6 de l’année n-1) - 1 % 2 % n.a. - 3,0 pts

1 Données arrondies au million le plus proche ou au % supérieur ou inférieur.

2 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Net des financements accordés par l’Etat français à la SLN en quasi-fonds propres (148 M€ au S1 2025 et 57 M€ au S1 2026).

4 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 30 juin 2026 (179 M€ vs 111 M€ au 31 décembre 2025).

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16.

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés PT WBN.

Chiffre d’affaires ajusté 1 à 1 649 M€ , + 8 % par rapport au S1 2025 (+ 14 % à périmètre et change constants 6 , avec un effet change de - 6%) : effet prix positif (+ 9 %) et effet volume favorable (+ 5 %) porté par la croissance des activités manganèse et lithium.

EBITDA ajusté 1 à 276 M € , + 45 % , reflétant :

Performance intrinsèque positive (+ 164 M€) , tirée principalement par le lithium avec la poursuite de la montée en cadence de Centenario (+ 90 M€), ainsi que par la bonne performance opérationnelle des activités manganèse et des réductions de coûts sur l’ensemble des sites ;

, tirée principalement par le lithium avec la poursuite de la montée en cadence de Centenario (+ 90 M€), ainsi que par la bonne performance opérationnelle des activités manganèse et des réductions de coûts sur l’ensemble des sites ; Impact négatif d'éléments non-récurrents (- 32 M€) , reflétant un ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse lié à la révision de leur durée d'écoulement ;

, reflétant un ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse lié à la révision de leur durée d'écoulement ; Impact négatif des facteurs externes (- 47 M€) , résultant d'un effet prix favorable (+ 63 M€), notamment sur le minerai de manganèse et le nickel, plus que compensé par les contraintes de permis à PT WBN (- 49 M€), la hausse du fret (- 31 M€), l’inflation (- 9 M€), ainsi que la détérioration du dollar face à l'euro (- 26 M€).

R ésultat net part du Groupe (hors SLN) 1 à - 146 M€ , après prise en compte d’une dépréciation complémentaire des actifs de l’activité Sables minéralisés (- 112 M€, le test d’ impairment effectué suite à l’incendie prenant en compte la mise à jour des réserves constatée dans le cadre de la révision du plan minier).

Investissements financés par le Groupe 7 à 100 M€, - 53 % par rapport au S1 2025, dont 51 M€ d’investissements de développement (35 M€ au Gabon et 16 M€ au Sénégal).

Free Cash-Flow ajusté 1 (« FCF ajusté ») positif à + 7 M€, sous l’effet de la hausse de l’EBITDA, de l’optimisation du BFR et du strict contrôle des capex, malgré l’absence de dividendes de PT WBN au S1, la mine étant en Care & Maintenance depuis mai compte tenu des contraintes de permis (RKAB).

Dette nette, r etraitée de la trésorerie nette de la SLN, à 2 046 M€ au 30 juin 2026, stable par rapport au 31 décembre 2025 :

Aucun dividende versé aux actionnaires d’Eramet au titre de 2025 ; dividendes aux actionnaires minoritaires de Comilog limités à 12 M€, versés fin juillet ;

Ratio de levier ajusté 1 en amélioration à 4,5x , porté par la hausse de l’EBITDA ajusté ;

en amélioration à , porté par la hausse de l’EBITDA ajusté ; Liquidité à 1,3 Mds€ , y compris le RCF ( Revolving Credit Facility ) entièrement tiré fin janvier 2026 ; recul sur le semestre exclusivement lié au remboursement d’un découvert et de certains prêts ;

, y compris le RCF ( ) entièrement tiré fin janvier 2026 ; recul sur le semestre exclusivement lié au remboursement d’un découvert et de certains prêts ; Waiver obtenu au T1 des prêteurs au titre du RCF et du Term Loan , à l’unanimité, sur le covenant de gearing de juin et décembre 2026 ;

obtenu au T1 des prêteurs au titre du RCF et du , à l’unanimité, sur le covenant de de juin et décembre 2026 ; Signature d’un accord entre Setrag, Proparco et l'IFC (Banque mondiale), portant sur un prêt de 225 M€ et le refinancement d'une dette antérieure de 87 M€ ; premier tirage prévu au S2 2026.

Financements reçus par la SLN à hauteur de 236 M€ au titre de l’année 2026 , dont 111 M€ reçu par anticipation en décembre 2025, et 125 M€ de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSDI ») supplémentaires souscrits par l’État français en mai.

Notations de crédit long terme : B2 chez Moody's (perspective stable) et B chez Fitch (perspective négative) 8 .

Chiffres clés par activité 5, 9

Millions d’euros 1 S1 2026 S1 2025 Var.

(M€) Var.

(%) Manganèse CA 998 949 49 + 5 % EBITDA 209 197 12 + 6 % Lithium CA 136 4 132 n.a. EBITDA 61 -37 98 n.a. Nickel (hors SLN) CA ajusté 2 225 231 - 6 - 3 % EBITDA ajusté 2 56 51 5 + 10 % Sables minéralisés CA 56 135 - 79 - 59 % EBITDA 12 53 - 41 - 77 %

1 Données arrondies au million le plus proche et au % supérieur ou inférieur.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

Manganèse

EBITDA de l’activité Manganèse à 209 M€, + 6 % par rapport au S1 2025 :

Minerai : 170 M€ (- 3 %) ; hors impact de l’ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse, l'EBITDA a progressé de + 15 % porté par la hausse des volumes vendus (+ 4 %) et du prix de vente réalisé (+ 14 %) ;

; hors impact de l’ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse, l'EBITDA a progressé de + 15 % porté par la hausse des volumes vendus (+ 4 %) et du prix de vente réalisé (+ 14 %) ; Alliages : 39 M€ (+ 77 %) , porté par la progression des volumes vendus (+ 9 %), des gains de productivité et des économies de coûts.

Minerai de manganese S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 1 570 525 + 45 + 9 % EBITDA - M€ 2 170 175 - 5 - 3 % Transport de minerai et aggloméré - Mt 3,2 3,0 + 0,2 + 6 % Ventes externes de minerai - Mt 2,8 2,7 + 0,1 + 4 % Cash cost FOB (nouvelle définition) - $/dmtu 3 2,4 2,3 + 0,1 + 5 % Alliages de manganese S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 428 424 + 4 + 1 % EBITDA - M€ 39 22 + 17 + 77 % Ventes d’alliages - kt 337 310 + 27 + 9 % Dont affinés - % 52 % 50 % + 2 pts + 4 %

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 35 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 35 M€ au S1 2025).

2 Dont 28 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (24 M€ au S1 2025).

3 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 9), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Opérations

Minerai

Au Gabon, la production de la mine de Moanda affiche une baisse de 11 % à 3,2 Mt, en raison de la disponibilité limitée de certains équipements sur le semestre. En revanche, la très bonne performance opérationnelle de Setrag a permis de transporter 3,2 Mt de minerai sur le semestre (+ 6 %). La dynamique observée au T1, aussi bien pour les flux de Comilog que pour les autres utilisateurs de la voie ferrée, s'est confirmée au T2, portant la capacité de transport globale à + 9 % sur le semestre. Cette performance s'appuie sur le bon avancement des travaux de modernisation du Transgabonais : remplacement de 34 km de traverses (+ 38 % vs. S1 2025) et de 34 km de voie (x3 vs. S1 2025).

Les volumes vendus à l'externe se sont élevés à 2,8 Mt (+ 4 %), avec un prix de vente réalisé en hausse de 14 %, surperformant l'indice de référence 44 % CIF Chine, grâce à un meilleur mix produit et un mix géographique favorable (part accrue de ventes réalisées hors Chine).

Le cash cost FOB 1 de l’activité minerai s’établit à 2,4 $/dmtu sur le semestre (+ 5 %), sous l’effet d’un effet change défavorable. Les taxes et redevances minières s’établissent à 0,3 $/dmtu (+9%). Les coûts de transport maritime à la tonne sont en nette hausse à 0,9 $/dmtu (+ 18 %), en lien avec l’augmentation des taux d’affrètement et du fioul.

Un ajustement de valeur de - 32 M€ a été comptabilisé sur le semestre sur les stocks de minerai suite à la revue de leur durée d’écoulement.

Alliages

La production d'alliages s'établit à 359 kt au S1 2026, en hausse de 11 %, portée par la bonne performance opérationnelle de l’activité, notamment la montée en cadence de l’usine de Dunkerque. Les ventes progressent également de + 9 %, à 337 kt, avec un mix produit plus favorable (52 % d'affinés).

En revanche, la détérioration du mix géographique (dû à la faiblesse de la demande européenne) et le recul des prix aux Etats-Unis (- 15 %) ont fortement pesé sur le prix de vente moyen, tandis que le coût des intrants consommés a diminué sur le semestre.

Perspectives

Au S2, la demande de minerai de manganèse devrait légèrement progresser, soutenue par l’amélioration de la production mondiale d'acier carbone et d’alliages de manganèse (atténuation de la baisse en Chine, compensée par une hausse dans le reste du monde, notamment en Inde, où Eramet est bien implanté). L'offre devrait rester en hausse, portée par une production toujours soutenue en Afrique du Sud et la normalisation de la production en Australie.

Le consensus de marché pour le minerai de manganèse haute teneur (44 % CIF Chine) s’établit actuellement à environ 5,2 $/dmtu 10 en moyenne pour le S2 2026, un niveau qui apparaît élevé au regard de l’indice actuel.

Minerai

L’objectif de volumes de minerai transporté est confirmé entre 6,4 Mt et 6,8 Mt en 2026, de même que celui du cash cost FOB 1 entre 2,4 et 2,6 $/dmtu.

Les capex de développement, destinés à l'amélioration de la chaîne logistique au Gabon, restent estimés à environ 70 M€ pour 2026. La majorité s’inscrit dans le cadre du Programme de Modernisation et de Sécurisation (PMS) du Transgabonais 11 à horizon 2031. Ce programme a pour objectif de renforcer la fiabilité du réseau ferroviaire et d’augmenter significativement la capacité totale de transport, en portant notamment celle réservée à Comilog au niveau de la capacité de production de la mine. Les investissements privés engagés dans le cadre de ce programme seront financés en partie via le prêt IFC-Proparco de 225 M€ annoncé en juillet le reste étant autofinancé par Setrag. Ce nouveau financement s’inscrit en complément des financements publics alloués par l’AFD et par l’Union européenne à l’Etat du Gabon pour réaliser sa part des travaux du PMS.

Par ailleurs, le 20 juillet, Eramet et la République gabonaise ont signé un protocole d'accord pour transformer durablement la chaîne de valeur du manganèse au Gabon. Cet accord définit notamment une feuille de route industrielle conjointe, avec trois scénarios à l'étude pour transformer jusqu'à 700 kt de minerai par an d'ici fin 2031. Il définit également un cadre de travail structuré pour suivre et valider les conditions nécessaires à la viabilité économique des projets et à leur mise en œuvre avant toute décision d'investissement. L’accès à une énergie compétitive est en particulier un prérequis que la République gabonaise s’engage à assurer. Eramet évaluera la rentabilité des projets de façon autonome afin de ne mettre en œuvre que des options industrielles rentables. Le communiqué de presse correspondant est disponible sur le site internet du Groupe ( lien ).

Alliages

Les ventes d’ alliages sont attendues en hausse sur l’année, avec toutefois une hausse du coût des intrants au S2, compte tenu de l’impact différé de la hausse des prix du minerai de manganèse et des réducteurs du T2 (délai d’environ 3 mois entre la date d’achat et la date de consommation).

Lithium

Poursuite avec succès de la montée en cadence de la production de l’usine d’extraction directe de lithium (« DLE ») à Centenario , en Argentine, atteignant en moyenne 90 % de la capacité nominale en juin.

EBITDA de l'activité Lithium à 61 M€ au S1 2026 , porté par l’augmentation significative des volumes vendus ainsi que par un rebond des prix .

Lithium S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 136 4 + 132 n.m. EBITDA - M€ 61 - 37 + 98 n.m. Production de carbonate de lithium - t-LCE 8 440 710 + 7 730 + 1 089 % Ventes de carbonate de lithium - t-LCE 8 320 520 + 7 800 + 1 500 %

Opérations

En Argentine, l'usine de Centenario poursuit la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium.

Après un T1 impacté en février par une limitation de l’approvisionnement de l’usine en gaz et une opération sur un équipement, la production a atteint 85 % de la capacité nominale en moyenne sur le T2, avec une cadence de 90 % en juin, en ligne avec le calendrier.

Les volumes produits de carbonate de lithium ont atteint 8 440 t-LCE sur le S1 2026. Les volumes vendus se sont établis à 8 320 t-LCE.

La montée en cadence réussie de l'usine s’est traduite par une amélioration sensible du cash cost Ex-Works qui converge vers l'objectif cible à pleine capacité.

Les capex de maintenance se sont élevés à 6 M€ sur la période.

Perspectives

La croissance de la demande de lithium devrait continuer à être forte au S2, portée par la poursuite de l’adoption des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine où le taux de pénétration devrait atteindre 60% au total en 2026 et en Europe où le seuil de 30 % devrait être franchi.

La demande est également tirée par la croissance rapide du déploiement massif des ESS en Chine, le premier marché, et leur montée en puissance en Europe et en Amérique du Nord.

Du côté de l'offre, la croissance de la production mondiale devrait se poursuivre, portée par la reprise des mines australiennes et le développement de nouveaux projets africains. Ce rebond resterait toutefois insuffisant pour absorber pleinement la croissance de la demande.

Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 23 100 $/t-LCE 10 en moyenne au S2 2026.

La montée en cadence de l'usine de Centenario se poursuit, avec pour objectif d'atteindre un niveau proche de 100 % de la capacité nominale d'ici fin 2026 (24 kt-LCE par an). La guidance de volumes de carbonate de lithium produits reste ainsi attendue entre 17 et 20 kt-LCE sur l’année.

En parallèle, le Groupe continue de travailler sur l’optimisation du cash cost (Ex-Works) qui devrait s’établir entre 5 400 et 5 800 $/t-LCE (aux conditions économiques de 2025) à capacité nominale, restant positionné dans le premier quartile de la courbe des coûts.

Eramet continue d'explorer les options brownfield et greenfield de développement du salar de Centenario-Ratones, dont les ressources drainables supérieures à 15 Mt-LCE, les conditions géologiques favorables, et les ressources en eau douce suffisantes, soutiennent un potentiel de développement à long terme substantiel.

L'étude de préfaisabilité (« PFS ») de la première phase de l'expansion brownfield d’une capacité de production additionnelle de 11 kt-LCE a été finalisée et les études détaillées sont lancées. Une décision finale d’investissement pourrait être prise d’ici fin 2027. Ce projet d’expansion vise une intensité capitalistique réduite et un positionnement renforcé dans le premier quartile de la courbe de coûts de l’industrie. Il est par ailleurs éligible au RIGI (« Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones »), dispositif argentin d'incitation aux grands investissements dans des secteurs stratégiques tels que le secteur minier.

Par ailleurs, Eramet a signé en juillet 2026 un accord de farm-in pour conduire des activités d'exploration au Canada avec Harfang Exploration, ciblant principalement le potentiel en lithium rocheux du projet Serpent. En finançant 100 % des dépenses d'exploration, Eramet pourra acquérir une participation pouvant atteindre 65 % dans le projet.

Nickel – PT Weda Bay Nickel (« PT WBN »)

EBITDA ajusté 1 de l’activité Nickel à 56 M€, + 10 % par rapport au S1 2025 :

Quote-part d'EBITDA de PT WBN (hors contrat d'off-take) : 56 M€ (+ 2 %) , reflétant la hausse des prix de vente tirée par le LME et les primes élevées, compensée par la baisse des volumes (- 15 %) et l’augmentation des coûts de production.

Minerai de nickel S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%) 1 - M€ 136 156 - 20 - 13 % Quote-part de l’EBITDA de PT WBN (38.7%) - M€ 56 55 + 1 + 2 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) - Mth 9,4 11,0 - 1,6 - 15 % Dont saprolites – Mth 5,7 8,3 - 2,6 - 31 % Dont latérites – Mth 3,7 2,7 + 1,0 + 36 % Nickel Pig Iron (NPI) S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires de l’offtake - M€ 89 75 + 14 + 19 % EBITDA de l’offtake - M€ 4 1 + 3 n.m. Production de NPI (100%) – kt 16,7 17,0 - 0,3 - 2 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 7,1 7,4 - 0,3 - 4 % Fonctions supports S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) EBITDA 2 -4 -5 + 1 n.a.

1 Hors offtake de NPI.

2 Coûts de supervision de l’entité indonésienne.

Opérations

En Indonésie, PT WBN a obtenu un RKAB initial de 12 Mth de minerai de nickel en 2026 (volume annuel de production et de ventes, dont 3 Mth de ventes internes), en baisse de plus de 70 % par rapport à 2025 (32 Mth initialement accordé, puis révisé à la hausse à 42 Mth en juillet la même année).

Dans ce contexte, les ventes externes de minerai 12 ont atteint 9,4 Mth sur le S1 2026, en baisse de 15 % par rapport au S1 2025, la mine ayant été mise en Care & Maintenance courant mai suite à l’atteinte du quota du RKAB initial. Les saprolites vendues à l'externe s’élèvent à 5,7 Mth, en recul de 31 %, avec une légère baisse de la teneur moyenne à 1,5 %. À l’inverse, les latérites vendues sont en hausse de 36 %, à 3,7 Mth. La consommation interne de l’usine de NPI représente 1,8 Mth sur la période.

Au S1 2026, PT WBN a continué de bénéficier de primes significatives sur le prix de vente des saprolites haute teneur (> 100 %), dans le contexte de limitation de l’offre domestique. L’application de la nouvelle formule du HPM (cf. analyse de marché en Annexe 3) n’a pas impacté les ventes sur le S1 2026.

Comme attendu, les coûts de production de la mine ont significativement augmenté, compte tenu de la nécessaire adaptation du plan minier liée aux contraintes de permis, et de la hausse du prix de l’énergie.

L’usine de NPI de PT WBN a poursuivi ses activités normalement, avec une production de 16,7 kt-Ni (- 2 %). Les ventes réalisées dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), sont quasi stables, à 7,1 kt-Ni.

En juin, PT WBN a engagé un accord avec les autorités indonésiennes en règlement de la procédure initiée en septembre 2025 concernant des permis forestiers. À ce titre, une provision a été comptabilisée au S1, correspondant à près de 34 M€ pour la quote-part de 38.7% d’Eramet, conduisant à un résultat net négatif de la JV pour la période.

Perspectives

Au S2 2026, la demande de nickel primaire devrait continuer de progresser, soutenue principalement par la production d’acier inoxydable en Chine et en Inde, ainsi que par la récente accélération de la demande pour les batteries à base de nickel.

La production de nickel primaire devrait se redresser progressivement tandis que les usines HPAL devraient continuer à subir d’importantes perturbations au T3 dues à la hausse du prix du soufre. Selon l’évolution de la situation réglementaire en Indonésie, le marché du nickel pourrait se rapprocher de l’équilibre, tout en restant déficitaire au global sur l’année.

Le consensus de marché du LME s’établit actuellement à environ 17 650 $/t-Ni 10 en moyenne pour le S2 2026.

En Indonésie, une demande de révision à la hausse du RKAB 2026 initial a été déposée par PT WBN en juillet auprès des autorités compétentes 13 . Cette demande, cohérente avec les niveaux autorisés les années précédentes, vise à mieux répondre à la demande croissante du parc industriel d'IWIP, dont les besoins en minerai (estimés à plus de 110 Mth / an) restent très largement supérieurs aux volumes actuellement autorisés.

Dans l’intervalle, la mine de Weda Bay restera en Care & Maintenance et PT WBN veillera à réduire ses coûts tout en limitant le plus possible l’impact social et les conséquences sur les communautés locales.

Sables Minéralisés

EBITDA de l’activité Sables Minéralisés à 12 M€, - 77% par rapport au S1 2025 :

Fort repli des prix de marché (- 11% pour l’ilménite et - 12 % pour le zircon) ;

Impact financier limité de l'incendie survenu en février sur le site d'Eramet Grande Côte, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à la prise en compte d’une partie des indemnités d’assurance couvrant en totalité les pertes d’exploitation du semestre consécutives à l'arrêt de la production.

Sables minéralisés S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 56 135 - 79 - 59 % EBITDA - M€ 12 53 - 41 - 77 % Production de sables minéralisés – kt 177 489 - 312 - 64 % Ventes d’ilménite – kt 147 292 - 145 - 50 % Ventes de zircon - kt 20 33 - 13 - 40 %

Opérations

Au Sénégal , l’incendie survenu en février dans l'unité de concentration humide (« WCP 14 »), où les minéraux lourds sont séparés du sable extrait, a entraîné l’arrêt de la production. Grâce à la forte mobilisation des équipes locales, le Groupe a pu redémarrer partiellement la production à la fin du mois d’avril via les unités d’extraction à sec (« SDM 15 »), à un niveau d’environ 30 % de la capacité nominale.

En conséquence, les volumes produits de sables minéralisés ont été limités à 177 kt-HMC 16 (- 64 %) et les volumes produits d'ilménite et de zircon sont en retrait de respectivement - 60 % et - 67 %.

Suite à l’épuisement des stocks, les ventes de produits finis ont été suspendues à partir d’avril et les volumes vendus d’ilménite et de Zircon sont en retrait de respectivement - 50 % et - 40 %. Le cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs reste en vigueur à ce jour.

Le montant des capex s’établit à 26 M€ au S1 2026, dont 16 M€ relatifs à la fin du projet de dégoulottage et décarbonation des opérations, engagés avant l’incendie.

Perspectives

Les réductions de production du zircon engagées par les producteurs fin 2025 devraient conduire à un rééquilibrage progressif du marché et, potentiellement, à un prix moyen au S2 2026 supérieur à celui du S1.

En revanche, le déséquilibre observé dans le marché des produits titanifères devrait se poursuivre, voire légèrement s’amplifier compte tenu de la faiblesse persistante de la demande, conduisant à un prix moyen sur l’année inférieur à 2025.

Au Sénégal, les solutions temporaires mises en œuvre permettent de reconstituer progressivement les volumes de HMC nécessaires à l'usine de séparation des minéraux lourds (« MSP 17 »), qui a redémarré en juillet. Celle-ci fonctionnera de manière intermittente selon la disponibilité des stocks. Les premières expéditions limitées de produits finis sont prévues au plus tard début août.

La production de sables minéralisés , est désormais estimée entre 300 et 400 kt-HMC en 2026, comme annoncé fin mai.

Le Groupe a également engagé les travaux de reconstruction à l'identique des installations endommagées de la WCP, qui devraient redémarrer en fin d’année avec un retour à pleine capacité de production au T1 2027. L'impact cash net total de l'incendie, après déduction des indemnités d’assurance, est estimé à environ 45 M€ en 2026. Il comprend environ 45 M€ de pertes d'exploitation et environ 50 M€ de capex de reconstruction (dont 35 M€ payés en 2026) pour des indemnités d'assurance de 50 M€.

Par ailleurs, les investissements initialement prévus afin de finaliser l'augmentation de la capacité de production et d'accompagner la décarbonation des opérations, ont été révisés à la baisse. Ils restent estimés à environ 20 M€ en 2026, la majorité de ces travaux ayant déjà été contractuellement engagée antérieurement à l'incendie.

Perspectives

Les consensus de prix 18 et de taux de change 19 pour le S2 2026 s’élèvent actuellement à :

c. 5,2 $/dmtu en moyenne pour le minerai de manganèse (soit 5,2 $/dmtu en 2026) ;

en moyenne pour le minerai de manganèse (soit 5,2 $/dmtu en 2026) ; c. 17 650 $/t-Ni pour le nickel au LME (soit c.17 700 $/t en 2026) ;

pour le nickel au LME (soit c.17 700 $/t en 2026) ; c. 23 100 $/t-LCE pour le carbonate de lithium, qualité batterie, CIF Asie (soit c.21 900 $/t en 2026) ;

pour le carbonate de lithium, qualité batterie, CIF Asie (soit c.21 900 $/t en 2026) ; 1,17 pour le taux de change EUR/USD (soit 1,17 en 2026).

Pour rappel, le Groupe avait exceptionnellement mis en place début janvier une couverture sur son exposition EUR/USD. Celle-ci porte sur environ la moitié de son exposition annuelle 20 à fin juin, avec un taux à 1,20.

En Europe, les prix de vente des alliages de manganèse affinés devraient rester bien orientés au S2 2026, soutenus par les effets du CBAM 21 , tandis que ceux des alliages standards devraient rester exposés à une plus forte volatilité, en lien avec l'exemption de nombreux pays des mesures de sauvegarde des ferroalliages 22 . Aux Etats-Unis, et malgré la forte demande, les prix devraient quant à eux rester sous pression, en raison des imports indiens.

Les prix de marché du minerai de nickel en Indonésie devraient rester bien orientés, soutenus à la fois par un cours du nickel élevé et par l’entrée en vigueur de la nouvelle formule du HPM, dans un contexte de tension persistante sur l'offre de minerai domestique.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté 6 aux prix des métaux, au carburant et au taux de change sont présentées en annexe 6.

Au S2 2026, les taux de fret maritime devraient rester soutenus, dans un contexte de forte volatilité liée aux zones de tension du commerce maritime mondial.

Les coûts de l'énergie et ceux des réducteurs devraient quant à eux rester à des niveaux élevés sur l’ensemble de l’année, dans un contexte de forte volatilité, compte tenu d’un contexte géopolitique au Moyen-Orient toujours incertain ; les sites de production d'alliages, fortement électro-intensifs, bénéficient toutefois de couvertures partielles sur le coût de l’électricité.

Guidance

Objectifs pour 2026

Activités Indicateur Guidance 2026

(23/04/2026 3 ) Guidance 2026 (29/07/2026) Manganèse Volumes transportés 6,4 - 6,8 Mt Confirmé Cash cost FOB 1,2 2,4 - 2,6 $/dmtu Confirmé Ventes d'alliages Stable vs. 2025 En hausse vs. 2025 Lithium Volumes produits 17 - 20 kt-LCE Confirmé Minerai de nickel Volumes vendus à l’externe (Mth) L imité à 9 Mth sur la base du RKAB initial de 12 Mth Confirmé Sables minéralisés Production d'HMC 300-400 kt-HMC Confirmé

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 9.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,19 au 23/04/2026 et de 1,17 au 29/07/2026.

3 Mise à jour le 27/05/2026 pour les Sables minéralisés

Le montant des investissements 7 est estimé entre 250 et 290 M€ en 2026, grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 M€ de capex de réparation suite à l’incendie au Sénégal.

Capex Activité Guidance 2026

(23/04/2026) Guidance 2026 (29/07/2026) Maintenance Groupe 150 - 190 M€ 160 - 200 M€ Dégoulottage Groupe, dont : env. 100 M€ env. 90 M€ Manganèse - Amélioration de la chaîne logistique au Gabon env. 70 M€ Confirmé Sables minéralisés - Fin du projet d’augmentation de la capacité de production et décarbonation des opérations env. 30 M€ env. 20 M€

Calendrier

30.07.2026 : Présentation des résultats semestriels 2026

29.10.2026 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3 ème trimestre 2026

A PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 1,545 1,404 + 141 + 10 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 137 156 - 19 - 12 % Chiffre d’affaires ajusté 1,682 1,560 + 122 + 8 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN 1 - 33 - 32 - 1 n.a. Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN) 2 1,649 1,528 + 121 + 8 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) EBITDA 179 71 + 108 + 152% Quote-part de PT WBN (38.7%) 56 55 + 1 + 2% EBITDA ajusté 235 126 + 109 + 87% EBITDA exclu de la SLN 1 41 65 - 24 - 37% EBITDA ajusté (hors SLN) 2 276 191 + 85 + 45%

1 EBITDA généré au niveau de la SLN correspondant à la vente de ferronickel à Eramet S.A. et à la vente externe de minerai et autres ; la marge de commercialisation sur la vente du ferronickel de la SLN étant comptabilisée au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Résultat Opérationnel Courant 32 - 64 + 96 n.a. Dont SLN 48 73 - 25 - 34% Résultat Opérationnel Courant (hors SLN) 1 80 9 + 71 + 789%

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Résultat Net part du Groupe - 195 - 152 - 43 n.a Dont SLN 49 51 - 2 - 4% Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 1 - 146 - 101 - 45 n.a

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Free Cash-Flow - 50 - 414 Retraité des éléments suivants : (+) Financements accordés par l'État français à la SLN (TSDI) pour l’année 1 57 148 Free Cash-Flow ajusté 2 7 - 266

1 Financement apporté pour couvrir en cash les besoins de l’année en cours.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros 1 T2

2026 T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 Manganèse 535 464 474 421 492 457 Activité minerai de Mn 2 299 271 264 221 275 250 Activité alliages de Mn 2 235 193 210 200 217 207 Lithium 79 57 30 7 4 0 Nickel ajusté (hors SLN) 2 62 163 245 142 117 114 Sables Minéralisés 17 39 55 51 67 68 Holding, éliminations & autres 3 117 117 105 98 105 104 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 809 840 907 720 786 742 Chiffre d’affaires SLN 4 25 8 7 9 13 19 Groupe Eramet comptes publiés 813 732 708 641 716 688

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

4 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

A nnexe 3 : Productions et ventes