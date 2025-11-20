Rebond attendu du CAC 40 après Nvidia et avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note haussière à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. Hier soir, après la clôture de Wall Street qui a terminé en territoire positif, les investisseurs ont pris connaissance des résultats trimestriels de Nvidia qui ont fait ressortir un chiffre d’affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes du marché. Autre temps fort attendu en début d'après-midi : le rapport mensuel sur l'emploi américain du mois de septembre, lequel n'avait pas été publié en octobre en raison du "shutdown".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elior

Elior a dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos au 30 septembre 2025. Le résultat net du groupe de restauration collective s'est élevé à 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros l'an dernier. L'Ebita ajusté est ressorti à 202 millions d'euros, en augmentation de 35 millions d'euros par rapport à l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 50 points de base, à 3,3%. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,15 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1,3%, portée par la Restauration Collective à 2%.

Euronext

Euronext a annoncé le succès de son offre publique d’échange volontaire visant Hellenic Exchanges – Athex Stock Exchange SA, la maison-mère du groupe Athex. Au total, les actionnaires de la Bourse d’Athènes ont apporté environ 42,95 millions d’actions, qui correspondent à 74,25% des droits de vote. L’intégration d’Athex dans Euronext devrait générer des "synergies significatives". Dans le détail, des synergies annuelles récurrentes en trésorerie de 12 millions d’euros sont visées d’ici fin 2028.

Soitec

Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, Soitec a essuyé une perte nette de 67 millions d'euros, contre un profit de 14 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Le groupe technologique a enregistré cette année une perte de valeur de 41 millions d'euros sur les actifs SmartSiC et une perte de change exceptionnelle, sans impact sur la trésorerie, de 19 millions d'euros au premier trimestre 2026. L'Ebitda a reculé de 30%, à 79 millions d'euros, mais la marge d'Ebitda a progressé de 70 points de base, à 34,1%.

Valneva

Valneva a fait état, sur les 9 premiers mois de l'année, d'une perte nette de 65,2 millions d'euros contre un bénéfice net de 24,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024. Le chiffre d'affaires de 127 millions d'euros à fin septembre contre 116,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 8,9%. La trésorerie s'élève à 143,5 millions d'euros. La société spécialisée dans les vaccins a fait état d'une perte opérationnelle ajustée de 37,7 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 48,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en octobre sur une base mensuelle contre stable attendu et après un recul de 0,1% en septembre. Sur un an, ils reculent de 1,80% après un consensus de -1,90% et après une baisse de 1,7% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour septembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage seront publiés à 14h30.

La confiance des consommateurs en novembre en zone euro sera communiquée à 16h00.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens en octobre seront annoncées à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,17% à 1,1518 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ne sont pas parvenus à rebondir à quelques heures de la très attendue publication de résultats de Nvidia, ce soir après la clôture de Wall Street. Elle intervient à un moment délicat : les investisseurs s’inquiètent de la possible existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA. Du côté des valeurs françaises, Vivendi a dévissé alors que Vincent Bolloré pourrait obtenir gain de cause sur la scission. L'indice CAC 40 a perdu 0,18%, à 7953,77 points, et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 5552,37 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont finalement clôturé en territoire positif au terme d'une séance en dents de scie avant deux échéances majeures : la publication trimestrielle de Nvidia et les données sur le rapport sur l'emploi. Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed a fait ressortir l'idée selon laquelle il serait "probablement souhaitable" de laisser les taux inchangés pour "le reste de l'année." Target a reculé après avoir fait état d'une baisse plus forte qu'attendue de ses ventes trimestrielles. Le Dow Jones a progressé de 0,10% à 46138 points et le Nasdaq de 0,59% à 22564 points.