Rebond attendu à Wall Street après une inflation en recul

(AOF) - En repli hier soir, les indices américains sont attendus en territoire positif dans le sillage de la publication de plusieurs statistiques clés, à commencer par l'inflation en novembre. En rythme annuel, celle-ci est ressortie inférieure aux prévisions. Dans le même temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en ligne avec les attentes. Sur le front des valeurs, Micron a fait nettement mieux que prévu au cours de son premier trimestre. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent respectivement de 0,82% et de 1,37%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé nettement dans le rouge avant la publication demain des données sur l'inflation du mois de novembre. Au chapitre des valeurs, le groupe agroalimentaire General Mills s'est distingué après avoir maintenu ses prévisions annuelles. De son côté, Warner Bros a rejeté la contre-offre de Paramount, préférant celle de Netflix. Le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl a renoncé à partir avec Oracle pour financer un centre de données aux Etats-Unis. Le S&P 500 a reculé de 1,16% à 6 721,5 points. Le Dow Jones a cédé 0,47% à à 47 886,1 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s’est très nettement dégradé en décembre en passant de 2,5 à -10,2 points, là où les analystes tablaient sur un repli à seulement -1,7 point. Il est au plus bas depuis octobre.

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, comme prévu, contre un précédent à 237 000, chiffre révisé à la hausse de 236 000.

En rythme annuel, au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation a ralenti sa progression avec une hausse de 2,7%, loin des 3,1% attendus et de la hausse de 3% observée précédemment. En données core, hors alimentation et produits énergétiques, l’inflation est à 2,6%, toujours en rythme annuel, contre 3% attendu.

A16h30, les investisseurs surveilleront les stocks de gaz naturel.

Les valeurs à suivre

Accenture

Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026 clos le 30 novembre, Accenture a vu son chiffre d'affaires progresser de 6%, à 18,7 milliards de dollars. Il se situe dans le haut de la fourchette de prévisions communiquée par l'entreprise :18,1-18,75 milliards de dollars. En revanche, la marge opérationnelle s'est installée à 15,3%, en baisse par rapport à celle de 16,7% observée il y a un an. De son côté, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,94 dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 3,74 dollars.

Eli Lilly

Selon le média canadien Globe and Mail, Eli Lilly a réduit d'au moins 20% le prix de ses médicaments Mounjaro et Zepbound, contre le diabète et l'obésité, au Canada. Le Globe and Mail cite une note aux pharmacies du laboratoire américain.

Micron Technology

Micron a fait nettement mieux que prévu au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 clos le 27 novembre. Sur la période, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires bondir de 56,65%, à 13,64 milliards de dollars, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025, là où les analystes tablaient sur 12,83 milliards de dollars. En séquentiel, les revenus ont affiché une progression de 20,57%.

Trump Media

Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.