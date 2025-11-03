Réarmement européen: l'Allemand Rheinmetall va construire une usine de poudre en Roumanie

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le géant allemand Rheinmetall et le gouvernement roumain ont annoncé lundi la création d'une usine de poudre propulsive en Roumanie, sur fond de réarmement européen du fait de la menace russe et de l'invasion de l'Ukraine.

Rheinmetall compte ainsi "renforcer sa présence sur le flanc Est de l'OTAN", et "établir une production stratégiquement importante de poudre propulsive dans le pays", explique un communiqué du groupe.

Le groupe allemand a signé lundi un accord avec la compagnie d'Etat roumaine Romarm pour la construction d'une usine dans la ville de Victoria, au centre de la Roumanie, dont la production doit démarrer en 2028.

L'accord prévoit que Rheinmetall détiendra 51% de la coentreprise érigée avec Pirochim Victoria, une filiale de Romarm, pour investir ensemble plus de 500 millions d'euros.

La capacité de production annuelle devrait être d'environ 300.000 charges propulsives modulaires, ce qui nécessite environ 750 tonnes de poudre.

A cela s'ajouteront 200 tonnes de poudre pour répondre à la demande locale en Roumanie.

Le pays, qui appartenait au défunt bloc soviétique, partage une frontière de 650 kilomètres avec l'Ukraine, et il dénonce régulièrement des violations de son espace aérien par des drones russes.

"Notre stratégie vise à faire de la Roumanie une partie intégrante des écosystèmes industriels européens et de l'OTAN", a déclaré Armin Paperger, président du directoire du groupe, dans un communiqué du gouvernement roumain.

L'usine doit créer environ 700 emplois.

Avec cette nouvelle usine, Rheinmetall se rapproche de son objectif "d'atteindre une capacité de production annuelle de 20.000 tonnes de poudre propulsive d'ici 2030", a ajouté M. Papperger.

Rheinmetall a annoncé fin octobre la construction d'une autre usine en Bulgarie, pour produire de la poudre à canon, des munitions d'artillerie et des systèmes de chargement modulaires, représentant un investissement d'un milliard d'euros. Celle-ci devrait être opérationnelle dans quatorze mois.

A la Bourse de Francfort, le titre Rheinmetall gagnait 3% à 15H00 GMT.

Le groupe profite du tournant vers le réarmement engagé par les pays européens, dont l'Allemagne, du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou est désormais considérée comme une menace directe préparant une confrontation militaire avec l'Otan d'ici la fin de la décennie.

Berlin a mis fin à des années de sous-investissement militaire, le chancelier conservateur Friedrich Merz, arrivé au pouvoir au printemps, ambitionnant de faire de la Bundeswehr "l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe".