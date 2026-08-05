Realty Income revoit à la hausse ses prévisions de fonds provenant des opérations pour 2026 grâce à une augmentation des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - Realty Income O.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions concernant son flux de trésorerie d'exploitation ajusté annuel (FFO), misant sur une croissance plus forte des loyers de ses biens immobiliers.

Cette société d’investissement immobilier cotée (REIT) dispose d’un portefeuille de plus de 15 500 biens immobiliers loués à des clients des secteurs du commerce de détail, de l’industrie, de la restauration et des jeux d’argent.

Voici plus de détails:

* La société, qui compte parmi ses clients Walgreens et Dollar General, prévoit que son FFO ajusté pour 2026 se situera entre 4,44 (XX,XX euros) et 4,45 (XX,XX euros) dollars par action, contre une prévision antérieure de 4,41 (XX,XX euros) à 4,44 (XX,XX euros) dollars.

* Elle a relevé la fourchette basse de ses prévisions de croissance des loyers à périmètre constant pour l’ensemble de l’année, la faisant passer de 1 %-1,3 % à 1,1 %-1,3 %.

* Realty a intensifié ses investissements dans les centres de données, la demande en capacité de calcul augmentant dans le sillage de l’essor de l’IA.

* La société a annoncé en juillet qu’elle investirait jusqu’à 1,4 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars , afin d’acquérir trois actifs de centres de données par le biais d’une coentreprise avec Cloud Capital, dans laquelle elle détiendra une participation de 45 %.

* Realty a revu à la hausse ses prévisions d’investissement pour l’ensemble de l’année, les portant de9,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à10 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

* Elle a affiché un FFO ajusté de1,09 dollar (XX,XX euros) par action pour le trimestre clos le 30 juin, ce qui correspond à l’estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.