Realty Income augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles en matière de flux de trésorerie d'exploitation ajustés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Realty Income O.N ont augmenté d'environ 1% à 57 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a relevé mercredi ses prévisions de fonds d'exploitation ajustés pour 2025 (FFO) de 4,24 à 4,28 $/action

** La société a affiché un revenu de 1,41 milliard de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,34 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Realty Income a déclaré un FFO ajusté de 1,05 $/action pour le T2, par rapport à l'estimation de 1,07 $/action

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 6,6 % depuis le début de l'année