Réalités: vente de l'immeuble 'IKOM' pour 56 ME

(CercleFinance.com) - Réalités annonce avoir concrétisé la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de l'immeuble nommé ' IKOM ' à la Fondation CentraleSupélec, pour un montant de 56 millions d'euros.



Situé à proximité de la Porte d'Italie, ce bâtiment réversible (établissement d'enseignement supérieur/bureaux) à forte ambition environnementale sera livré clés en mains à la Fondation CentraleSupélec en novembre 2025.



Selon le groupe Réalités, la concrétisation de ce projet avec la Fondation CentraleSupélec 'marque une nouvelle étape pour le développement du Groupe en Île-de-France'.



Réalités évoque ainsi 'un projet parfaitement adapté aux nouveaux enjeux du marché tertiaire parisien qui a su répondre aux attentes exigeantes de la Fondation CentraleSupélec'.







