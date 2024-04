REALITES : un premier financement de 40 M€ pour le projet Bauer à Saint-Ouen

REALITES conclut un premier financement bancaire sur le projet Bauer. Ce Green Loan de 40 M€ vient financer les deux SCI créées par le Groupe et la Banque des Territoires pour la rénovation du stade Bauer et la construction d’une partie des bureaux et commerces de la Bauer Box. Ce prêt consenti par HSBC Continental Europe représente une belle marque de confiance envers l’opérateur, le projet et son caractère unique sur le marché.

Ce financement réparti pour 10 M€ sur la SCI Stade Saint Ouen et 30 M€ sur la SCI Bauer District vient consolider l’investissement de 112 M€ réalisé par ces deux sociétés dans ce grand projet emblématique, dont REALITES est le maître d’ouvrage. L’opération bénéficie d’un Green Framework qui a reçu une opinion favorable d’EthiFinance, agence de notation en développement durable.