REALITES signe un partenariat avec Action Logement Immobilier au service du logement abordable et durable

À l’occasion du 84ème Congrès HLM, REALITES et Action Logement Immobilier ont signé une convention de partenariat pour la période 2025-2027, dans la continuité de leurs nombreuses collaborations. Une nouvelle étape qui démontre l’ambition commune de répondre aux besoins des territoires en matière de logements abordables et durables.

Fort de son maillage territorial et de la qualité de ses projets, REALITES coopère déjà avec les filiales d’Action Logement Immobilier sur de nombreux programmes d’envergure, notamment avec Immobilière 3F sur la « ZAC des Docks » de Saint-Ouen, avec Espacil sur le projet de résidence étudiante « Constellation » à Rennes, avec Clésence sur une résidence intergénérationnelle à Béthune ou encore avec Valloire Habitat sur une dizaine de programmes en Centre-Val-de-Loire.