REALITES signe avec Norma Capital un partenariat portant sur la vente des murs des futurs Pôles Santé MedCorner City

Saint-Herblain et Paris, mardi 7 décembre 2021, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce la signature d’un accord avec Norma Capital qui s’engage à acquérir, via ses fonds labellisés

ISR Immobilier, les murs des futurs Pôles Santé MedCorner City, filiale de maîtrise d’usage du Groupe.



MedCorner City a pour vocation d’être utile aux professionnels de santé, aux territoires et à leurs habitants par l’implantation et l’exploitation de Pôles Santé attractifs, et de répondre ainsi aux principaux enjeux « santé » de proximité.



Partageant la même vision d’un immobilier socialement utile, Norma Capital, Société de Gestion de Portefeuille dans l’immobilier gérant 750 M€* d’actifs, s’engage à se porter acquéreur des murs des futurs Pôles Santé exploités par MedCorner City.



L’acquisition des futurs Pôles MedCorner City par Norma Capital s’effectuera notamment pour le compte de sa SCPI Fair Invest labellisée ISR immobilier, premier label français pour l’Investissement Socialement Responsable.