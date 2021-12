REALITES remporte la Pyramide d’Or FPI Catégorie Conduite responsable des opérations pour le projet urbain LA BARATIERE, à Vitré (35)

Saint-Herblain, le 16 décembre 2021, 8h45. La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a décerné ce mercredi 15 décembre au groupe de développement territorial REALITES la Pyramide d’Or de la Conduite responsable des opérations pour LA BARATIERE, un projet multi-usages situé à Vitré (35).





Guillaume BROSSET et Philippe CLENET, les architectes du projet,

Isabelle LE CALLENEC, Maire de Vitré, Isabelle MEGNEGNEAU, directrice générale déléguée REALITES Bretagne

et Pierre LEONARDI, Maire-adjoint de Vitré.



Organisé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), le concours des Pyramides récompense des programmes résidentiels et tertiaires, exemplaires en matière d'innovation, de développement durable et de savoir-faire. Après avoir été lauréat d’une Pyramide d’Argent de la région Bretagne en novembre, le projet « LA BARATIERE » a reçu hier soir la distinction nationale avec la Pyramide d’Or de la Conduite responsable des opérations, parrainée par Apave.

LA BARATIERE, un projet urbain favorisant la mixité générationnelle et sociale



À travers LA BARATIERE, REALITES concrétise sa volonté d’accompagner les communes en répondant à leurs enjeux spécifiques : revitaliser l’économie, conserver les emplois, varier l’offre des services aux habitants et favoriser les transitions énergétiques et écologiques. Au cœur de Vitré, REALITES redonne vie à un site historique de trois hectares, comprenant un château et ses dépendances ainsi que de nombreux espaces arborés.