Réalités: partenariat conclu avec Action Logement Immobilier

(CercleFinance.com) - Réalités, un développeur immobilier territorial en difficultés financières, rebondit fortement en Bourse ce mardi après avoir annoncé un partenariat avec le groupe de logement social Action Logement Immobilier.



Dans un communiqué, Réalités souligne que cet accord, conclu pour la période 2025-2027, s'inscrit dans la continuité de nombreuses collaborations déjà menées à bien.



Réalités coopère déjà avec les filiales d'Action Logement Immobilier sur de nombreux programmes, notamment sur la ZAC des 'Docks' à Saint-Ouen, sur le projet de résidence étudiante 'Constellation' à Rennes, ou encore sur une dizaine de programmes en Centre-Val-de-Loire.



Le groupe Action Logement a pour mission de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi et financer la politique publique de renouvellement urbain et de revitalisation des villes moyennes, ainsi que les politiques locales de l'habitat.



A la Bourse de Paris, l'action Réalités grimpait de 33% mardi dans le sillage de cette annonce. Le titre avait atteint la semaine passée des plus bas historiques après avoir engagé une procédure de conciliation avec ses créanciers afin de poursuivre la restructuration de son endettement.





Valeurs associées REALITES 2,82 EUR Euronext Paris +34,29%