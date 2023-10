REALITES obtient à nouveau la confiance de ses partenaires bancaires avec le renouvellement d’un crédit syndiqué pour un montant de 21,4 M€

En octobre 2021, le Groupe REALITES avait conclu son premier crédit syndiqué, un financement « Revolving Credit Facility » (RCF) d’un montant de 24 M€ et d’une durée de deux ans. Celui-ci est renouvelé deux ans plus tard auprès d’un pool de sept banques comprenant Banque CIC Ouest, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, BRED Banque Populaire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire, Banque Postale et Société Générale.

Ce nouveau RCF d’un montant de 21,42 M€ a été arrangé par Banque Palatine et Banque Populaire Grand Ouest (qui est également l’agent de ce financement), avec l’accompagnement de Kepler Cheuvreux en tant que conseil financier exclusif.