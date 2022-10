REALITES lance la seconde tranche de son émission d’obligations vertes en partenariat avec LITA.co

Saint-Herblain, le 19 octobre 2022, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES lance la seconde tranche de son une émission d’obligations vertes à prime d’impact pour contribuer au financement de la stratégie de décarbonation de ses activités.

Devenu entreprise à mission en janvier 2021, REALITES a pris dès 2018 le virage de la transition carbone et de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Groupe s’est ainsi engagé à réduire l'intensité carbone de ses activités de -41% d’ici 2031 par rapport au niveau de 2020, dans une trajectoire plus ambitieuse que la nouvelle règlementation environnementale (RE2020).

Pour mener à bien cette ambition (réduction, compensation, stratégie d’impact sociétal), REALITES a identifié un besoin d’investissement de l’ordre de 30 M€ à l’horizon 2025.

En mai 2022, REALITES a conclu un partenariat inédit avec LITA.co, première plateforme digitale permettant aux particuliers et aux investisseurs institutionnels d’investir dans des entreprises porteuses d’innovations sociales et écologiques. L’offre « Transformation » de la plateforme, ouvrant la voie au financement des ETI dans leur transition vers des modèles bas carbone, a été inaugurée par REALITES.

Après une première levée de fonds de 1,5 M€ auprès de plus de 660 investisseurs réalisée l’été dernier, REALITES lance une seconde tranche d’émission d’obligations vertes avec prime d’impact à hauteur d’au moins 1,5 M€.