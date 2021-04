Réalités : "Excellent exercice, 2021 sous les meilleurs auspices"

Publication des résultats annuels

Après avoir annoncé un CA 2020 en forte croissance à 204,8 M€ et dépassant pour la première fois le cap des 200 M€. Groupe Réalités publie des résultats annuels de très bonne facture, au-dessus de nos attentes. La société anticipe un exercice 2021 selon la même dynamique.

Un EBITDA en amélioration

Malgré un contexte sanitaire compliqué impactant notamment le S1, le S2 a été marqué par un rebond de l'activité avec notamment une forte progression des réservations et des actes. Poursuivant sa structuration et notamment fort de l'intégration globale pour la première fois du pôle Maîtrise d'Usage, le Groupe a vu sa masse salariale augmenter de +43,2% à 31,5 M€ (dont +21% en lien avec des investissements visant à renforcer les équipes pour faire face au fort développement actuel). L'EBITDA ressort ainsi en croissance de +25,8% à 24,3 M€ (vs 19,3 M€ en 2019).

Une dynamique qui devrait se poursuivre

Après avoir annoncé son plan Ambitions 2025 avec l'objectif de multiplier par 4 son CA à horizon 2025, Réalités s'attend à une nouvelle année de forte croissance. Fort 1/ d'un carnet de commandes de près de 2 Mds€ et d'un backlog commercial de 337 M€ (CA embarqué non reconnu) pour la Maîtrise d'Ouvrage et 2/ de la montée en puissance de la Maîtrise d'Usage avec la livraison de nouvelles résidences et le développement des projets existants, la société s'attend à un CA supérieur à 250 M€ dont 18 M€ pour la Maîtrise d'Usage, soit une croissance autour de 23%.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort inchangé à 35,00 € et notre recommandation reste à Achat.